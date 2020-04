Zorg op zorgboerderij gaat door: 'Sociaal isolement is groot probleem'

Op zorgboerderij De Golden Raand in Noordwolde is het programma vanwege de coronacrisis net even anders. Normaal gesproken zitten ze met twintig mensen aan de grote tafel in de keuken, maar nu is slechts een handjevol mensen aanwezig. 'We leveren nog steeds zorg', vertelt Greetje Cazemier, initiatiefnemer van de Golden Raand.

'Voor een aantal mensen is deze situatie gewoon niet goed. Die mensen komen thuis te zitten. Dan is de kans op depressies en psychoses heel groot. Het sociaal isolement is echt een groot probleem. Dus voor die mensen zijn we open gebleven en doen we de acitiviteiten die we normaal met een grote groep doen.'

Niet stilzitten

Door middel van beeldbellen houden de begeleiders contact met hun cliënten van de dag. Meerdere malen per dag bellen ze en wordt er gevraagd hoe het met hen gaat.

Ook krijgen de cliënten een opdracht mee. Dat kan verschillen van het maken van zonnige lentefoto's tot vogelhokjes maken. 'Zo proberen we ze toch te activeren', legt persoonlijk begeleider Christiaan Oosterbeek uit. 'Zodat als ze straks weer terugkomen, ze niet de hele tijd hebben stilgezeten.'



Cazemiers team heeft momenten gevonden waarop ze toch één-op-één contact kunnen krijgen met een aantal thuiszittende cliënten. Bijvoorbeeld door een stukje te gaan wandelen, een maaltijd te brengen of een verjaardagstaart te brengen. Maar in alle gevallen wordt die anderhalve meter afstand zo goed mogelijk nageleefd.

Nieuwe aanmeldingen

Tegelijkertijd ziet Cazemier dat een nieuwe groep zich bij de zorgboerderij aanmeldt vanwege de coronacrisis. 'Dat komt doordat het thuis zo problematisch wordt, omdat de structuur wegvalt. Of ter voorkoming van opnames in verpleeghuizen. Het is heel zorgelijk dat er op dit moment geen plek is voor deze mensen.'



Mogelijk wordt het dus drukker op zorgboerderij de Golden Raand. 'We moeten er inderdaad over na gaan denken over hoe we daar oplossingen voor vinden. Maar nu is het overleven op het moment en de zorg bieden die zo hard nodig is.'

Lees ook:

- Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

- Alles over het coronavirus