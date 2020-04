FC Groningen raakt juiste snaar met uitdelen paaseitjes

FC Groningen is met de spelersbus langs alle verzorgings- en verpleeghuizen in de provincie geweest om paaseieren te brengen. Op die manier wilde de Trots van het Noorden de bewoners een hart onder de riem steken.

Eerder in de week hebben mensen van de club alle chocolade-eitjes ingepakt. Van directeuren Gudde en Fledderus tot spelers Padt en Van Hintum. Een hele klus, want om alle huizen te kunnen voorzien moesten bijna 65.000 eitjes in zakjes worden gedaan.

Familie Padt vulde driehonderd zakjes

Doelman Sergio Padt was dus één van de spelers die meehielp om de zakjes te vullen. 'Ze vroegen of ik een paar zakjes wilde vullen', lacht de doelman. 'Dat bleken er ineens een stuk of driehonderd te zijn.'

Samen met zijn vriendin en kinderen klaarde hij de klus. 'Ik vond het een heel mooi initiatief. Dit zijn echt de momenten dat je weet waar je het voor doet. Ik hoop dat de mensen die het krijgen er blij mee zijn', zegt Padt.



Juiste snaar geraakt

Donderdag ging de directie van FC Groningen samen met supporterscoördinator Matias Mulder op pad.

'Het maakte veel indruk op me', vertelt Mulder. 'Het personeel van de huizen reageerde heel leuk en blijkbaar hebben we de juiste snaar geraakt. Het deed me echt wat en ik vond het mooi om te zien dat het saamhorigheidsgevoel zo groot was.'



Steuntje in de rug

Assistent-trainer Sander van Gessel ging vrijdag met de bus mee om eieren uit te delen. 'We krijgen onderweg heel leuke reacties. Mensen vinden het leuk dat we langs komen. Voor ons is het een kleine moeite, maar we hopen dat het voor de mensen een welkome afwisseling en een steuntje in de rug is', vertelt van Gessel.

Aan het eind van de middag kon de spelersbus terugkeren met een leeg ruim. Alle 69 verzorgings- en verpleeghuizen zijn door FC Groningen voorzien van eieren.

Ook technisch directeur Mark-Jan Fledderus en zijn zoons hielpen mee met inpakken



