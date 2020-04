LTO-voorzitter Calon wil toch overleg met kabinet over stikstof

LTO-voorzitter Marc Calon wil in overleg blijven met landbouwminister Carola Schouten. Hij zegt dat in interview met de Volkskrant. Zijn uitspraak komt kort nadat de in het Landbouw Collectief verenigde landbouworganisaties het overleg met de minister opschortten vanwege haar standpunt in het stikstofbeleid.

'Het is zeker de vraag of het verstandig is om niet meer door te praten. Wij staan er wat genuanceerder in dan een aantal andere landbouwclubs, want het kabinet gaat gewoon door met het opstellen van stikstofbeleid. We willen daarom het liefst doorpraten. We bekijken momenteel dan ook of en hoe we verder moeten met het Landbouw Collectief', aldus Calon.

'Bom onder het Landbouw Collectief'

Met het voornemen om in gesprek te blijven met de minister haalt Calon zich de woede op de hals van andere boerenorganisaties. Hij zou zelfs 'een bom onder het Landbouw Collectief gooien' aldus het vakblad Boerderij. De organisaties, zoals Farmers Defence Force, vinden dat de gelederen gesloten moeten blijven.

Calon heeft redenen om in gesprek te blijven. Als boeren niet meepraten over het stikstofbeleid, kan dat volgens hem nadelig voor ze uitpakken.

Versnippering van natuurgebieden

Overigens is LTO het eens met het kabinet dat de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen. Al vindt Calon dat de doelen op veel plaatsen soms onhaalbaar zijn. Hij wijt dat aan het de versnippering van natuurgebieden in Nederland. Volgens Calon zou het beter zijn om 'minder, maar robuustere' natuurgebieden in te richten. Die zouden beter tegen stikstof kunnen.

