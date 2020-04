René Paas: 'Ook na deze ellende is er toekomst'

Commissaris van de Koning René Paas spreekt in een videoboodschap inwoners van onze provincie toe. 'Het het nog nooit zo donker west, of t wer altied wel weer licht', zegt hij in zijn paasboodschap.

Paas brengt zijn toespraak voor het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, waar niet alleen Groningse, maar ook Brabantse coronapatiënten liggen. 'Die kwamen hier toen de coronacrisis daar zo veel harder toesloeg dan bij ons. Mensen die nog nooit van dit ziekenhuis hadden gehoord. Of zelfs van Scheemda.'

Hoop

'Zij haalden de krant. Omdat ze de eersten waren die het ziekenhuis weer verlieten. Ze weten de rest van hun leven waar Scheemda ligt. De plaats waar ook voor hen De Toekomst begon. Dat geeft hoop.'

Paas refereert eveneens aan het ontbreken van de klanken van de Matthäus Passion deze periode. 'Hoewel er alle aanleiding is voor embarme dich', haalt hij de bekendste aria uit het stuk aan.

'Bij zoveel ontzetting, zoveel verdriet. Het verdriet van mensen die geliefden moeten missen. De zorgen van mensen over hun naasten. Over hun werk. Over hun toekomstplannen. Komt er nog iets van terecht?'

Pasen is het feest waarin de dood niet het laatste woord heeft René Paas - Commissaris van de Koning

Paas ziet licht aan het einde van de tunnel, omdat de aanpak die Nederland kiest om het coronavirus in te dammen lijkt te werken. Ondanks een paasweekend dat volgens hem niet feestelijk zal worden, ziet hij in het paasverhaal ook iets positiefs. 'Pasen is het feest van de opstanding van Christus. Het feest waarin de dood niet het laatste woord heeft.'

Rechtop staan

'Natuurlijk, we zijn er nog lang niet. We blijven thuis en zo redden we levens. Maar ondertussen denken we na over het leven na de coronacrisis. Hoe we weer rechtop gaan staan. Aan de slag, verder met ons leven.'

Bekijk hier de paasboodschap van Commissaris van de Koning René Paas.