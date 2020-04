Deurzetters: 'We zetten met z'n allen de schouders eronder'

Het is bijna twee uur in de middag. Marije Lamarne is net wakker. 'Ik had nachtdienst', verklaart ze. Lamarne werkt al achttien jaar in het UMCG, waarvan de laatste dertien jaar als verpleegkundige op de intensive care.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.

'De werkzaamheden van een ic-verpleegkundige zijn in de nacht een beetje anders dan overdag. We draaien de patiënten wel regelmatig, maar overdag zit je meer met de dagelijkse verzorging van patiënten, zoals het wassen. Dat is 's nachts minder.'

Drie dagen werken, een dag vrij

'Het hakt er toch wel in. Je draagt die hele nacht een mondkapje, bril, muts en een schort. Dat is echt warm. Het kost gewoon meer energie, ik merk de vermoeidheid nu wel. Het is drie dagen werken, één dag vrij. Dan weer die dragen werken en een dag vrij.'

'Ik heb in achttien jaar bij het UMCG nog nooit zoiets beleefd als nu met corona. Dit is echt het heftigste. Met de Mexicaanse griep was het ook wel bijzonder, maar dat was lang zo heftig niet.'

Jeetje, zo veel mensen

'We zien nu zo ontzettend veel mensen. Jong en oud, maar vooral die grote hoeveelheid bedden en patiënten. Soms denk je wel: jeetje, het zijn zo veel mensen en zij zijn echt behoorlijk ziek.'

'Wat ik zelf ook wel heftig vind, is dat je vrijwel geen contact met de familie hebt. Normaal loopt er bezoek binnen, maar alles gaat nu via de telefoon of via Skype. Ik vind het heftig om te zien wat het doet met de familie. Dat ze diegene niet kunnen aanraken of geen kus kunnen geven.'

Thuis niet mee bezig

'Als ik thuis ben, probeer ik wel bewust de telefoon aan de kant te leggen. Ik heb een gezin met een man en drie kinderen en zij zorgen er ook wel voor dat je er thuis niet mee bezig bent. De kinderen moeten ook gewoon thuisonderwijs krijgen.'

'Voor mijn man is het ook wel pittig. Die werkt ook gewoon fulltime en ik werk nu het dubbele van wat ik normaal werk. Mijn jongste en middelste krijgen er allemaal niet zo veel van mee. De oudste is bijna negen, die volgt het nieuws wel op het Jeugdjournaal. Hij vraagt wel eens iets over het ziekenhuis, maar het is ook gewoon een jongen die buiten wil spelen.'

Buren met bloemen voor de deur

'Echt toekomen aan rust is wel lastig, maar we hebben veel buren die hulp aanbieden. Ik vind de reacties die we krijgen echt hartverwarmend. Er komen kaartjes uit onverwachte hoek, buren die voor de deur staan met een bos bloemen. Allemaal om je te steunen.'

'De aanloop naar dit alles hield me meer bezig dan nu ik er middenin zit. Dat zorgde voor spanning en stress. Ik zou meer gaan werken en ik wist niet hoe ziek iedereen zou zijn, dat gaf onzekerheid. Nu werk ik er middenin en raak je toch overal mee bekend.'

'In het begin ben je ook wel bang: stel dat ik het zelf krijg? Die angst heb ik nu minder. Je werkt met een streng protocol.'

Enorm teamgevoel

'Er is in een hele korte tijd al ontzettend veel gebeurd, dat had ik nooit kunnen bedenken. Vooralsnog weten we dat we tot 1 juli zo door blijven werken, maar niemand weet hoe lang het allemaal nog duurt. Ik heb ook geen idee. Maar eigenlijk gaat het ontzettend goed. Het teamgevoel is enorm aanwezig en we krijgen heel veel ondersteuning van andere afdelingen. We zetten met z'n allen de schouders eronder.'

Lees ook:

- Mortuariummedewerker: 'Door corona draai ik diensten van 12 uur'

- Deurzetters: 'Ik zie veel verwarring in die ogen'

- Alles over de coronacrisis