Bewoner Nieuw Woelwijck besmet met coronavirus

Bij Nieuw Woelwijck in Sappemeer is een bewoner positief getest op het coronavirus. 'De bewoner had klachten en werd al apart behandeld en verpleegd', zegt een woordvoerder van de instelling voor zo'n 400 mensen met een verstandelijke handicap.

'Dat betekent dat de medische dienst leidend is in de behandeling en verpleging. De bewoner wordt nu apart verleegd in een ruimte die niet voor andere mensen toegankelijk is. De groep van negen personen waarbinnen de besmetting plaatsvond, komt nu in een soort lockdown. Deze mensen blijven in hun eigen huis of op hun eigen terras. Ze wandelen niet meer in het dorp rond de komende veertien dagen.'

Kring ingeperkt

Vanwege de besmetting heeft de instelling de maatregelen die al enkele weken golden, aangescherpt. Zo vervallen de activiteiten die bewoners deden met 'de buren' en onder andere het koffieconcert wordt niet meer fysiek, maar via de tv aangeboden. 'De kring wordt ingeperkt tot eigen huisgenoten en begeleiders.'

Bewoners kregen al geen bezoek meer van familie en andersom mochten ze ook niet naar huis.

Geen besmette begeleiders

Diverse begeleiders van Nieuw Woelwijck die ook coronaverschijnselen hadden, zijn getest, maar al deze tests waren tot nu toe negatief. Onrust heerst er volgens de woordvoerder niet.

'Bij bewoners met een ernstige handicap dringt niet door wat er aan de hand is. Bij mensen met een minder zware handicap wel. Aan ons de taak bewoners gerust te stellen en eventuele angst weg te nemen. De herkenning van de dagelijkse dingen loopt gelukkig wel door. En dat is prettig voor hen.'

Lees ook:

- Minder coronapatienten op ic's Groningse ziekenhuizen

- Gehandicaptenzorg en GGZ: 'Geen bezoek, we maken er maar het beste van'