Dader vlucht na brandstichting in zendmast; getuige ziet metershoge vlammen (update)

Aan de Koningsweg in de stad Groningen is vrijdagavond brand gesticht in een zendmast. Nadat de brandstichter betrapt werd door een omstander, vluchtte de dader per auto.

Politiewoordvoerder Paul Heidanus bevestigt het incident.

'Een ooggetuige heeft gezien dat er brand gesticht werd. Toen hij de dader erop aansprak, reed die weg in een auto.' De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Beelden van het moment na de brandstichting



'Zag iemand met jerrycan lopen'

De getuige van de brandstichting kwam net uit een nabijgelegen kerk lopen, toen hij aan de overkant van de weg bij de zendmast wat vreemds opmerkte.

'Daar zag ik iemand met een jerrycan lopen. Hij gooide een brandstof over de zendmast, was daarna even bezig en ineens ging de boel in de fik. Het waren vlammen van drie à vier meter hoog', vertelt de getuige.

Hij rende richting de man om hem tegen te houden, maar dat bleek tevergeefs. 'Hij sprong snel zijn auto in, die al met draaiende motor klaarstond.' Daarop maakte de getuige enkele foto's en wist het kenteken van de auto te noteren. Dat gaf hij door aan de politie.

Meerdere brandstichtingen bij zendmasten

In de afgelopen dagen vonden er in ons land meerdere brandstichtingen plaats bij zendmasten. In het Brabantse Deurne was het vorig weekend voor de eerste keer raak, waarna ook brand werd gesticht bij zendmasten in Liessel, Nuenen, Rotterdam en Beesd. Afgelopen nacht was het in het Brabantse Oudenbosch zelfs raak bij twee zendmasten.

Bij de zendmast in Deurne stond de tekst 'Fuck 5G' geschreven, meldt de NOS. Wanneer die tekst erop is geschreven is niet bekend, maar volgens de eigenaar van de zendmast stond die tekst er eerder nog niet op.

Complottheorieën

De reeks brandstichtingen houdt mogelijk verband met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken die theorieën nadrukkelijk tegen.

Groeiend protest tegen 5G-zendmasten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde vorig jaar al vast dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. De actievoerders beweren dat de straling van antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu.

'Het mag duidelijk zijn dat we al die zaken die landelijk gebeurd zijn, naast elkaar leggen', legt politiewoordvoerder Heidanus uit. 'Daarnaast kijken we of er dwarsverbanden gelegd kunnen worden.'

Als er nog meer getuigen zijn geweest van de brandstichting, roept de politie hen op om zich ook te melden.

Update

In eerste instantie meldden we op basis van politie-informatie dat de zendmast in Groningen 5G-zendmast betrof. Navraag bij de recherche leerde echter dat het toch niet om een 5G-zendmast ging, maar een gewone zendmast. 'Al maakt dat voor het onderzoek niet uit, want de brandstichting zelf is al ernstig genoeg', licht politiewoordvoerder Heidanus toe.