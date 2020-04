Column: Model Bloempot

In mijn dorp had je vroeger een kapper. Het was een kapper aan huis. Voorin was de kapsalon en achterin woonde de kapper met zijn vrouw en zijn dochter. Onze kapper werd 'negen-en-een kwart' genoemd. Dat had niks te maken met de prijs voor het knippen.

Onze kapper heette negen-en-een-kwart omdat een van zijn vingers, geen vinger maar een stompje was. Hoe ik ook peins, mijn geheugen weet niet meer welke vinger dat was. Misschien moet ik mijn oude kameraad Henkie eens vragen, die weet dat soort dingen feilloos.

Onze kapper was ook secretaris van de voetbalvereniging. Voor het raam hing in het voetbalseizoen elke vrijdag de door de kapper eigenhandig geschreven opstellingen van alle elftallen. In vroegere tijden bestond een elftal in ons dorp uit heel veel NN's. NN1, NN2, NN3 enzovoort. Dat NN komt van Nomen Nescio en betekent letterlijk: 'Ik weet de naam niet'.

Onze kapper wist de namen heus wel maar die mochten niet genoemd omdat het namen van gelovige jongens waren die van thuis niet mochten, maar stiekem toch voetbalden. In mijn jeugd stonden er geen NN's maar heel veel Uko's op het papier achter het raam.

Uko's met dezelfde achternaam. En al die Uko's kregen een toevoegsel als Jzn, Kzn of Dzn. Dat stond voor Janszoon, Douweszoon en Koeno'szoon en zo kwam de goeie Uko in het goeie elftal te spelen.

Ik herinner me nog de dikke laag grind waar ik met mijn fietsje doorheen moest om bij het raam te komen en vol adrenaline op zoek ging naar mijn eigen in hanenpoten geschreven naam. Maar toen ging ik al lang niet meer naar kapper negen-en-een-kwart zelf.

Dat had alles te maken met de kwaliteiten van onze kapper. Dat wil zeggen: Onze kapper kon ondanks het missen van een stukje vinger heel goed knippen, maar zijn oeuvre van kapsels was heel beperkt. Zo beperkt dat hij maar één model kende. En dat was Model Bloempot.

Na het eerste bezoek aan negen-en-een-kwart, een tweede kwam er niet, kreeg mijn moeder het pas thuis in de gaten. Alsof onze kapper een bloempot omgekeerd op mijn hoofd had gezet en de eronder uitstekende haren had afgeknipt. Ik had als leutje rooie geen verstand van haarmodellen en ook geen ijdelheid om ze mooi of lelijk te vinden.

Mijn moeder wel. Die stond mij vol afgrijzen aan te staren, toen buurvrouw Jantje met de klopper op de achterdeur klopte. 'Zeker bie negen-en-een-kwart west?', was haar juiste conclusie. 'Haar ik joe ook wel vertellen kint, Model Bloumpot…' De blik van mijn moeder was vol ongeloof.

Diezelfde blik zag ik van de week bij een van mijn collega's. Haar kinderen waren al enige tijd niet bij de kapper geweest. En naar de kapper gaan is er in deze tijden van corona niet bij. Manlief dacht dat het kappersvak niet zo moeilijk was en ging zelf met een tondeuse aan de slag. Slag kun je hier gerust zeggen. Het werd een slagveld.

Toen hij trots de foto's stuurde van zijn gekortwiekte kinderen, stond de blik van mijn collega vol ongeloof over manliefs daden. De kinderen met mooi gestileerde kakkerskoppies waren veranderd in oorlogskinderen. En dat moesten de nog drie andere niet thuiswerkende redactieleden allemaal weten.

Ze stuurde manlief meteen de boodschap of hij ook even drie petjes wilde kopen voor de komende maanden. Een van de drie andere collega's kwam meteen met haar telefoon aanzetten en vertelde, met een foto van haar zoon, haar verhaal.

Zij had ook zelf geprobeerd het kapsel van zoonlief, getooid met een natuurlijk mooie bos bruin haar, een beetje te fatsoeneren. Ook zij gebruikte een tondeuse. Het was een tondeuse van 20 jaar oud ergens opgediept uit een slaapkamerkastlade. Haar zoon, die nu ook met een pet op loopt, praat sindsdien niet meer met haar en de andere, de oudste, zoon is het huis uit gevlucht. Aan de foto's te zien kan ik me er iets bij voorstellen.

Nu ben ik zelf ook behoorlijk ijdel qua haar en dat van mij wordt ook al aardig lang. Ik belde stiekem even met mijn kapster of er niet iets te regelen viel. Zij was resoluut. Er was geen haar op haar hoofd die eraan dacht. Of ik wel wist wat de boete voor een illegale knipbeurt was? 4000 euro. En ze had het al hartstikke moeilijk door al die coronashit.

Toen ze zei dat ik er zelf ook een boete van 400 euro voor kreeg was ik meteen overtuigd. Ik vertelde het aan buurman Knuterman. Hij achter zijn tuinhek en ik achter dat van mij. Vertellen werd meer roepen.

Het haar van buurman Knuterman zit als gegoten. Altijd het nieuwste model en tiptop, maar ja buurvrouw Knuterman is ook kapster geweest en dan is 1+1 twee. 'Waistoe hou'k dat regeln kin?', bulkte ik over het tuinhek. Buurman keek even bedenkelijk. 'Ik vroag buurvraauw wel eem', kreeg ik als antwoord.

Na twee dagen had ik nog niks gehoord. Buurman Knuterman ging net met Pipo de hond aan de wandel. 'Hest al wat heurt?', riep ik vanachter het tuinhek. Buurman keek weer even bedenkelijk. 'Binnen twij doage hest oplozzen bie hoes', zei hij met een serieus gezicht.

De volgende morgen in alle vroegte werd er aangebeld. Ik was net in de kleren. Het was de vriendelijke kleine man van PostNL met een bruine kartonnen doos in zijn handen. Hij overhandigde de doos met gepaste afstand en met blauwe plastic handschoentjes.

Ik vroeg verbaasd of het pakje wel voor mij was, want naar mijn weten had ik nergens iets besteld. 'Ie haiten toch Hulsegge?' ik knikte. 'Den ist veur joe'.

Ik bedankte hem vriendelijk en nam de doos nieuwsgierig mee in de keuken. Met een groot broodmes sneed ik de doos open en keek erin. Ik schudde eerst niet begrijpend mijn hoofd, maar toen moest ik heel hard lachen.

Wat er dan in die doos zat?

Een ouderwetse rode bloempot...

Erik Hulsegge

Ondanks deze ellendige tijd, een Vrolijk Pasen!