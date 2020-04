Ondernemersvereniging Winsum roept op om lokaal inkopen te doen

De actie die vereniging is gestart heet 'wees loyaal, koop lokaal'. De tekst is verspreid op posters die door het hele dorp te zien zijn. Bij de ingang van het dorp aan de N361 is een groot spandoek geplaatst.

Trots en bezorgd

Hij kijkt met enige trots, maar ook wel met enige bezorgdheid om zich heen. Henk Sok wil op het Boogplein in het centrum van Winsum afspreken om te laten zien hoe het centrum van Winsum de laatste jaren is aangepakt.

De ondernemersvereniging heeft er, samen met de gemeente Het Hogeland, voor gezorgd dat ondernemers zich weer vestigden in het dorpscentrum. Winsum had te maken met veel leegstaande panden in het centrum en ondernemers konden een zak geld van de gemeente krijgen als bereid waren om te verhuizen. Met succes, want inmiddels is een groot deel van de etalages niet meer leeg.

Leegstand aangepakt

'We hebben met ondernemers een heel traject doorlopen. De winkelstraat is weer gevuld. Nu is dat voor elkaar en krijgen we met de coronacrisis te maken. De omzet keldert', legt Sok uit.

'Ondernemers die geïnvesteerd hebben zitten nu in zwaar weer en hebben nauwelijks inkomsten. Daarom roepen we mensen op om lokaal inkopen te doen, want we willen toch dat die winkels er ook na de crisis nog zijn?' Hij merkte al dat andere ondernemersverenigingen met precies hetzelfde probleem zitten.

De ondernemersvereniging in Winsum wil met de oproep voorkomen dat mensen alleen online hun inkopen en zich voor de inkopen buitenshuis beperken tot een bezoek aan de supermarkt.

'Inkopen doen kan gewoon'

De overheid roept zoveel mogelijk op om thuis te blijven en alleen de noodzakelijke boodschappen te doen. Toch denk Sok dat bezoeken aan de slager, de drogist of lokale sportzaak mogelijk is.

'In elke winkel wordt rekening gehouden met de anderhalve meter afstand die gehouden moet worden. Als mensen zich daar aan houden, kun je prima in die winkels zijn.'

Een oproep bij de entree van Winsum om ook nu loyaal te blijven kopen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Omzetdaling

Joop Veldhuis van Sporthuis Winsum heeft zijn wekelijkse omzet met zestig procent zien dalen. 'Dat komt met mede ook door de branche waar wij onder vallen, maar ook van collega-ondernemers hoor ik verhalen van flinke verliezen. Winkelen kan gerust', stelt hij. 'Alle winkels voeren een strikt beleid waarbij je anderhalf meter afstand houdt en er maar een beperkt aantal klanten in de winkel aanwezig is.'

Een willekeurige voorbijganger die het gesprek opvangt, roept bewoners van Winsum spontaan op om je inkopen lokaal te doen. 'Kiek, ik luister hoor. Terwijl hij zijn bakje vlees omhoog houdt. Ik doe dit bewust om de lokale ondernemers te steunen. Want ik wil ook dicht bij boodschappen kunnen doen.'

De ondernemersvereniging heeft inmiddels een filmpje online gezet waarin ondernemers klanten oproepen om in de winkels te blijven komen.

