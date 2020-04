Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (5)

Maandag

Omdat het zo zonnig was, heb ik afgelopen weekend lekker op het balkon zitten tinderen. Ik had nog een profiel, met best wel een jeugdige foto, in mijn motorpak. Dat is beter dan met een hond, zoals ik veel mannen zie doen. De vrouwen van mijn leeftijd staan altijd met een glas witte wijn op de foto, om te laten zien dat ze het leven in hun eentje ook prima aankunnen.

Collega Sjoerd noemt Tinder de Auschwitz-app, vanwege dat naar links en naar rechts vegen, maar je schiet wel lekker op zo. Ik kwam leuke profielen tegen, hier in de buurt. Jammer dat we anderhalve meter afstand moeten houden, dan kun je niet echt contact maken. Maar ik heb allemaal afspraakjes voor het post-coronatijdperk.

Ik had daardoor vanochtend een beetje hoofdpijn bij de videovergadering. Maar ik schoot meteen in de lach toen ik Jelmer zag, want zijn vriendin heeft zijn haar geprobeerd te knippen. Hij had beter die staart kunnen houden, of meteen alles eraf. Hij zag eruit als een Bulgaarse psychopaat. Nog een geluk dat hij nog maar twee dagen werkt, hij zou zo geen warme sales kunnen doen. Die kinderen van hem waren ook totaal verknipt, lekker sfeertje zal het zijn, daar. Nu gauw aan het werk, ik heb een paar leuke lijntjes uitstaan en ik heb zestig nieuwe berichtjes op Tinder.

Dinsdag

Vanochtend heb ik in de vergadering de show gestolen met een geinig ideetje: mondkapjes verspreiden met de naam van ons bedrijf erop. 'Never waste a good crisis', zei ik erbij, want dat had ik de chef een paar weken geleden ook horen zeggen. Ik zag het helemaal voor me dus ik zei ook nog dat onze naam dan op ieders lippen zou liggen.

Zelfs die totaal verzuurde Sytze van Digitaal moest lachen. De chef heeft me gevraagd om meteen honderdduizend mondkapjes te bestellen en te laten bedrukken en die geven we dan weg. Dat wordt dan ook meteen onze Mediatransitie 4.0. Ik krijg een eigen budget. Mijn ster is rijzende, ik voel het!

Later:

In de hele wereld zijn geen mondkapjes meer te krijgen, maar in Purmerend nog wel. Ik zou er zo op de motor even heen kunnen knallen, maar ik heb ook nog 130 nieuwe berichtjes op Tinder dus ik heb telefonisch honderdduizend exemplaren besteld. Ik hoefde alleen een aanbetaling te doen. Lolo Ferrari van Uitgaande Post heeft de factuur al gekregen. Superstrak geregeld, al zeg ik het zelf.

Later:

Met een beetje geluk kom ik onder mijn inschrijving voor die 4 Mijl uit, waar ik met een bedrijfsteam aan mee moet doen. Ik lees op de RTV Noord-app dat de Ladiesrun al is geschrapt, nou die massahysterische stampede van Haren naar Groningen nog. Hoeveel coronavirussen zouden er wel niet worden verspreid door zo'n hollende, zwetende en snuivende menigte. Genoeg om heel Groningen ziek te maken, denk ik. Nu nog een uurtje tinderen.

Woensdag

Ik heb weer genoten van die persconferentie van Rutte, of eigenlijk vooral van die leuke doventolk. Ik ben een beetje gek op haar, maar ik heb haar nog niet op Tinder gevonden.

Rutte had het de hele tijd over een corona-app die ons moet waarschuwen dat we met een zieke in contact zijn geweest, of met iemand die zelf met een zieke in contact is geweest. En die moet je dus mijden. Eigenlijk ook een soort Auschwitz-app, haha! Moet je dus wel de hele tijd die corona-app open hebben staan en kun je thuis pas je tinderberichtjes lezen. Ik hoop dat het er niet van komt.

Rutte had het ook over de anderhalvemeter-samenleving. En toevallig kreeg ik later op de avond een appje van mijn wiskundeneefje Jasper, die eindexamen doet en die allang geslaagd is, hoe de slaag-zakregeling er ook uit komt te zien, en die nu dus de hele tijd zit te appen. Hij had uit verveling uitgerekend hoe zo'n anderhalvemeter-samenleving eruit komt te zien: als we ons opstellen in driehoeken, met steeds anderhalve meter ertussen, heb je per persoon iets meer dan twee vierkante meter nodig en passen de ruim 17 miljoen inwoners op iets meer dan 35 vierkante kilometer. Ruimte genoeg!

We passen dus met zijn allen op Vlieland. Als die kwetsbare bejaarden niet op een Waddeneiland willen schuilen, kan de rest van Nederland erheen. Mijn neef is een beetje autistisch dus hij schreef erbij dat iedereen dan wel stil moet blijven staan. Nou ja, op Vlieland heb je toch niks beters te doen.

Later:

Ik krijg die lui uit Purmerend niet aan de telefoon. Zou hun netwerk overbelast zijn?

Donderdag

De chef vroeg vanochtend hoe het staat met de mondkapjes. Hij vond het wel een beetje een dure grap, geloof ik. Maar ik ben al aardig opgeschoten en heb ook al een drukker gevonden die de mondkapjes van ons logo gaat voorzien. Die hoefde gelukkig ook alleen maar een aanbetaling te hebben.

Na de vergadering las ik op Twitter dat wat ik schreef over de 4 Mijl klopt: hardlopers stoten in hun slipstream een enorme wolk van aërosole besmettingen uit, waardoor je minstens twintig meter afstand moet houden. Dat appte ik aan Jasper, die meteen voor me uitrekende dat Nederland groot genoeg is om allemaal op 51 meter afstand van elkaar te staan. Waarom dóén die hardlopers dat dan niet?

Op de RTV Noord-app las ik dat prostituees op zoek zijn naar een nieuwe baan. Nou, ze mogen best bij mij komen schoonmaken, haha! Ik heb daar wel eens spannende filmpjes over gezien, hoe zo'n relatie zich dan verder ontwikkelt. Daar komen curves in voor, zoals we die in de corona-statistieken nog niet hebben gezien.

Later:

Er is stront aan de knikker in Purmerend. Dat mondkapjesbedrijf blijkt helemaal niet te bestaan. De chef is woedend! Daar gaat mijn promotie.

Vrijdag

Slecht geslapen en de vergadering maar laten schieten, zogenaamd wegens een netwerkprobleem. Goede Vrijdag noemen ze dat dan. Gelukkig gaat een Nederlandse beddenfabrikant ook mondkapjes maken, dus er is nog hoop. Er is altijd licht aan het eind van de tunnel.

Precies dat zei onze Commissaris van de Koning, René Paas vandaag ook in zijn Paasrede: de dood heeft niet het laatste woord en er komt een leven na corona. Ik vond het een goed verhaal. Jammer alleen dat er geen doventolk naast stond.

Ik denk dat ik komend weekend maar even heel doelgericht inkopen ga doen bij de slijter. Mijn tinderprofiel heb ik maar weer afgesloten. Ik heb voorlopig weer even genoeg van al die apps.

Lees ook:

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (4)

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (3)

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (2)

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (1)