Opvallend sportshirt moet zorgpersoneel ruim baan geven

Want vooral dat laatste, afstand houden, is tijdens het hardlopen nogal eens lastig, merkte De Groot.

Sport als uitlaatklep

Het idee voor de shirts ontstond door ervaringen die de Groningse hoorde binnen haar loopgroep in de Reitdiepwijk en het tv-programma Frontberichten.

'Mensen geven aan dat een rondje rennen hun enige uitlaatklep is na een werkdag in de zorg. Maar dat vinden ze soms te spannend, vooral op smalle paadjes. Als zorgmedewerker ben je nog meer van doordrongen je veiligheid en die van anderen. Om te voorkomen dat ze hun uitlaatklep kwijtraken, heb ik de shirts bedacht.'



De berm in

Een van de hardlopers uit het groepje van De Groot is Monique Dijkinga – De Vlieg. Zij bedenkt zich soms wel twee keer voordat ze op pad gaat.

'Je komt regelmatig mensen tegen die midden op de weg blijven lopen of fietsen. Dan spring je zelf maar de berm in. Je zult maar net diegene tegenkomen die besmet is… Echt ontspannen kan ik zo niet. Zeker niet omdat je weer dat je vervolgens weer naar je werk moet. In mijn geval een woonvorm met demente mensen.'

Opvallend shirt

De Groot zocht contact met een sportkledingfabrikant en al snel lag er een ontwerp: een fel geel shirt met een duidelijke boodschap.

'De shirts zijn geel, zoals de kleur van een ambulance. Het hart verwijst naar de actie 'Hart voor de zorg'. De opdruk luidt: 'Heb hart voor de zorg, geef mij ruim baan'. Het zou mooi zijn als mensen straks op straat lopen en bij het zien van deze shirts massaal aan de kant springen.'



Inzamelingsactie

De eerste partij shirts is inmiddels besteld. Om de kosten van de shirts te dekken, heeft De Groot een inzamelingsactie op touw gezet.

'Het idee is gisterochtend ontstaan, maar de eerste donaties stromen al binnen. We hopen ook dat bedrijven onze actie willen sponsoren. hoe meer geld we inzamelen, hoe meer shirts we kunnen uitdelen'

Zorgemedewerkers die het gratis sportshirt willen dragen, kunnen volgens De Groot het best reageren op de donatiepagina. 'Dat geldt ook voor mensen die een shirt voor iemand anders willen bestellen.'



