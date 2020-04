Emotionele schade groot na afbranden clubhuis: 'We zijn alle spullen kwijt'

'We zitten hier nu 43 jaar en hadden nooit ellende. En dan nu dit.' Ad Scholtens is al verscheidene jaren lid van Radio Modelvliegclub Eemsmond en kreeg als eerste te horen dat er brand was in het clubhuis.

'Om vijf minuten over vier kreeg ik bericht binnen dat het alarm afging, toen heb ik direct 112 gebeld', zegt Scholtens. 'Maar de boel stond al in lichterlaaie.'

De club bestaat sinds 1977 en in die tijd is er volgens de leden nooit wat gebeurd. Toch had de club net een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd. 'Ja, afgelopen week is hier ineens twee keer ingebroken', weet Scholtens. 'Wij gaan ook uit van brandstichting.'

Tienduizenden euro's schade

Volgens bestuurslid Mathijs Wijers is het heel toevallig. 'Maar ja, toeval kan natuurlijk.'

Hoe groot de schade is weet Wijers nog niet. 'We schatten op tienduizenden euro's. Er stonden nogal wat vliegtuigen en helikopters. Elk model is tussen de 100 en 1000 euro waard.' Naast de verschillende modellen stonden er ook nog meubels en een grasmaaier.

'Maar vooral de emotionele schade is groot', weet Wijers. 'Ik ben zelf nog niet zo lang lid, maar er zijn mensen al lid vanaf 1987. Die hebben heel hun ziel en zaligheid in de club gestoken.'

'We komen er weer bovenop'

Ook zal volgens Wijers het gemis van sommige vliegtuigen en helikopters groot zijn. 'Er zaten oldtimers tussen. Daar waren mensen heel erg aan gehecht. Maar ook alle herinneringen aan het gebouw.'

Toch denkt Wijers dat het wel weer goedkomt met de club. 'Sommige leden zijn van slag en moeten huilen, maar we komen er wel weer bovenop.'

Volgens Tonnie Knoppers is niet alleen de modelvereniging de dupe. 'Wij zijn alles kwijt, maar er zat ook een bandje in. Zij zijn ook alles kwijt. Er zat een hengelvereniging in. Ook alles kwijt.'

Volgens Scholtens was de modelclub wel verzekerd tegen brand. 'Maar hoe dat zit, dat moeten we nog rustig even uitzoeken. Ook hopen we een beetje op de hulp van de gemeente. Het gebouw is nu weg en de nostalgie die het gebouw had krijgen we nooit meer terug.'

