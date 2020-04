Terrorismebestrijder noemt brand in Groningse zendmast 'een zorgelijke ontwikkeling'

'Ongehoord. Wat moet je ermee? Er zijn nu vijf of zes zendmasten in brand gestoken. Het gaat maar door. Dit is erg zorgelijk voor onze vitale infrastructuur.'

Met die woorden reageert directeur Rob Bongenaar van vereniging Monet op de brandstichting bij een zendmast aan de Koningsweg in Stad, vrijdagavond.

Vereniging Monet stemt namens de verschillende netwerkoperators de plaatsing van antennes af met lokale overheden.

Meerdere incidenten

Bongenaar zegt erg geschrokken te zijn van het feit dat nu ook in Groningen geprobeerd is om een zendmast in brand te steken. Dat gebeurde de afgelopen dagen ook al bij zendmasten in Noord-Brabant en Rotterdam, waarbij het vermoeden is dat er groeiend verzet is tegen de komst van 5G-netwerken.

'Extremistische protestacties'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) deed vrijdag, pal voor het incident in Groningen, een verklaring de deur uit waarin de brandstichtingen 'extremistische protestacties' genoemd worden.

Een woordvoerder geeft aan dat de brandstichting in Groningen vermoedelijk ook onderdeel is van een breder verzet tegen 5G-masten.

'Ik denk het wel', geeft de woordvoerder aan. 'We staan als NCTV in contact met de politie. Het onderzoek van de politie is leidend. Maar dit is een zorgelijke ontwikkeling met veel impact.'

In de verklaring die de NCTV vrijdag op haar website plaatste, staat het volgende: 'De NCTV stelde vorig jaar al een nieuwe impuls van deze protesten vast met de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland. Veelal in de vorm van demonstraties, maar het heeft nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen.'

'De NCTV vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De eventuele impact van de uitval van zendmasten in Nederland kan groot zijn. De uitval kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten.'

