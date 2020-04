Corona-uitbraak bij woonvorm voor verstandelijk gehandicapten in Stad

Dat bevestigt Cosis-woordvoerster Marieke van Kralingen.

Milde klachten

Over het aantal personen dat besmet is geraakt, kan ze geen uitspraak doen. 'Maar voor zover ik nu weet gaat het om een aantal bewoners en personeelsleden met milde klachten. Op dit moment is er niemand opgenomen in het ziekenhuis.'

Bewoners geïsoleerd

Vanwege de uitbraak werkt Cosis nauw samen met de GGD en het RIVM. Ook zijn alle naastbetrokkenen van de bewoners geïnformeerd over de besmettingen.

'We waren natuurlijk al op slot en nu isoleren we de cliënten die het betreft ook op hun kamer. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen, maar helaas ontkomen wij er ook niet aan.'

'Het is voor iedereen erg om corona te krijgen. Maar onze cliënten zijn al zo kwetsbaar, daar wil je goed voor zorgen. Het is voor hen ook niet altijd even duidelijk waarom we in een beschermend pak lopen.'

Uitvalsbasis in Drenthe

Voor cliënten van Cosis die op locaties besmet raken waar ze niet geïsoleerd kunnen worden, heeft de instelling een uitvalsbasis in Schoonoord ingericht.

'Daar maken we gebruik van als mensen ergens wonen waar ze bijvoorbeeld een keuken of huiskamer delen. Bij milde klachten kunnen ze dan verhuizen naar groepsaccommodatie De Kibbelhof.'

