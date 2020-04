Podcast: Dat hij Ede nooit heeft ontmoet, spijt hem nog elke dag

'Hij zou bij ons optreden in Oosterhoogebrug, maar een paar dagen voor die tijd kwam het bericht dat Ede niet kwam. Hij was ernstig ziek.....'

Dat zegt Free Westerhoff in aflevering zes van de podcast Credo over Ede Staal, die zondag is gepubliceerd. Westerhoff is mogelijk de allergrootste fan en verzamelaar en weet ongelooflijk veel over de overleden zanger.

Nooit in levende lijve

Doordat het optreden in Oosterhogebrug niet doorging en Ede vlak daarna overleed, zag Westerhof de troubadour nooit in levende lijve en dat spijt hem nog elke dag.

Westerhoff is zo begaan met de levensgeschiedenis van het Groninger fenomeen, dat hij in tranen uitbarstte toen hij aan de geboortebedstee van Staal stond.

Minder bekende muziek

In de podcast gaat het veel over de muziek van Ede en dan met name over muziek die minder vaak gedraaid wordt. Bijvoorbeeld het nummer 'Een wereld zonder kinderen'. Dat lied is op de plaat gezet door Dennie Christian, zo weet Westerhoff.

Vader

Of OenkaOenka USA dat Staal schreef voor het songfestival. Zo duiken allerlei pareltjes op in de podcast. Ook is een mysterieuze monoloog van Staal te horen en liedjes die volgens Westerhoff geschreven zijn door de vader van Ede Staal.

Westerhoff vraagt zich ook nog altijd af welke invloed de foute oorlogsgeschiedenis van zijn vader heeft gehad op de troubadour. Hij zou het hem graag zelf hebben willen vragen. 'Misschien zegt ie wel: Ah nee hoor. Daar heb ik me nooit iets van aangetrokken.'

Waar te beluisteren?

De podcast Credo, het leven van Ede Staal is te beluisteren via: rtvnoord.nl\podcasts en/of via Spotify.

