BOA's: 'Mensen houden zich aan de regels op een enkeling na'

Samen met collega Larenzo Baas houdt hij een oogje in het zeil.

Boetes

BOA's van de gemeente Groningen surveilleren dit paasweekend extra om te controleren of iedereen zich houdt aan de regels die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Als mensen te dicht op elkaar zitten of met meer dan drie personen zijn, kunnen ze een boete krijgen van 390 euro.

Noorderplantsoen

Toezichthouders Maarten en Larenzo stappen zaterdag op hun mountainbike en gaan de plekken bij langs die veel mensen trekken met dit mooie weer. 'Zullen we die kant opgaan?', wijst Maarten. Hij doelt op de vijver in het Noorderplantsoen. Daar zitten toch wel wat mensen op een kluitje. Als de BOA's dichterbij komen, constateren ze dat er tussen elk groepje netjes afstand zit.

'We zien over het algemeen dat iedereen zich eraan houdt. Maar er is een enkeling die zich niet aan de regels houdt. Die krijgt dan een boete. We waarschuwen altijd eerst. Maar als we dan even later terugkomen en de situatie is niet anders geworden dan geven we een boete', legt Maarten uit. 'Dan vragen we aan die mensen waarom ze zo dicht bij elkaar zitten. En dan is er toch nog een beetje onbewustheid.'

Barbecueën

Het duo ziet een viertal mensen gezellig barbecueën en besluit er op af te gaan. 'Zijn jullie één familie?', vraagt Maarten. Hij krijgt een bevestiging. 'Oh, dan mag dit wel. Het is niet verboden om te barbecueën en we snappen ook dat dit fijn is om te doen met het mooie weer, maar we hebben het liever niet'. De toezichthouder verzoekt de familie dan ook om te stoppen.

'Mensen vinden het gezellig om bij elkaar op een kleedje te zitten buiten. Maar we roepen iedereen toch op om zo veel mogelijk thuis te blijven', zegt Larenzo.

Tips

Er komen geregeld tips binnen bij de gemeente Groningen over drukke plekken. Op een basketbalveldje naast het Stadspark wordt het soms wat te druk. 'Die mensen staan wat te dicht op elkaar. Ik spreek ze even aan', zegt Maarten. 'De meeste mensen reageren begripvol en snappen dat we ze aanspreken. Als we komen aanfietsen, gaan de mensen vaak snel uit elkaar. Dat zag je net ook hier op het basketbalveldje', legt Larenzo uit.

Tijdens hun rondes moeten de boa's op diverse plekken toch wat mensen tot de orde roepen. 'We zien dat mensen soms wat te dicht op elkaar zitten of sporten. Dat is vaak wat vergeetachtigheid. Maar als je ze aanspreekt, is het klaar en houden ze zich weer aan de regels', zegt Maarten.

Markt

De heren maken ook nog een rondje over de Grote Markt en Vismarkt. De markt heeft een andere opstelling gekregen en ook zijn de kraampjes anders ingericht zodat de anderhalvemeterregel nog beter in acht gehouden kan worden.

De boa's constateren dat de nieuwe opstelling helpt en dat bezoekers zich aan de regels houden. Ook zijn er verkeersregelaars ingezet die een oogje in het zeil houden. 'Rondom de kraampjes ziet het er goed en rustig uit. Mensen houden hun afstand', zegt Maarten. Larenzo hoeft alleen maar twee mensen aan te spreken die fietsen over de stoep.

Stadspark

Ook in het Stadspark houden de mensen zich aan de regels constateren de boa's. Ze vinden dat het goed gaat deze zaterdag.

Over het algemeen zijn de Veiligheidsregio's in Nederland ook tevreden over het verloop van de zaterdag. De meeste maatregelen worden goed nageleefd. Dat hebben ze in een gezamenlijke verklaring laten weten.

