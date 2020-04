Over die vraag moeten we samen nadenken, vinden de noordelijke ondernemersverenigingen, marketingorganisaties en de NDC Mediagroep.

Robotkarretjes in restaurants

Ze zijn daarom op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de toeristensector. 'Gisteren kwam een jongetje met een idee om robotkarretjes het eten te laten bezorgen in restaurants', vertelt voorzitter Sieger Dijkstra van VNO-NCW Noord. 'We hopen dat er nog veel meer dingen bedacht worden waar wij nu nog niet aan denken.'

Drive-inbioscoop op Suikerunieterrein

Volgens Dijkstra verwacht 75 procent van de Groningse ondernemers in de toeristische sector geen omzet de komende tijd. 'Het is best ingewikkeld om te zorgen dat de economie doordraait in de anderhalvemetermaatschappij.'

Toch ontstaan er al mooie initiatieven. 'Er zijn plannen voor een drive-inbioscoop op het Suikerunieterrein in Groningen en er is een zeilschool die online lessen geeft', weet Dijkstra.

Ruimte

Maar wij hebben één groot voordeel. Dijkstra: 'We hebben hier in het Noorden iets wat niet overal is en dat is ruimte. Als je ergens in de anderhalvemetereconomie op vakantie kan, dan is dat in het Noorden'.

Je kunt je ideeën voor de toeristische sector nog tot 17 april insturen via de site van VNO-NCW Noord. Je voorstel mag van alles zijn: een filmpje, maar ook een kort idee. 'De beste ideeën krijgen volgende week een podium en wij gaan proberen die uit te voeren', belooft Dijkstra.

