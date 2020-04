Mogen studenten uit één huis nu wel of niet gezamenlijk naar buiten?

Worden studenten die gezamenlijk in een huis wonen gezien als een huishouden bij de handhaving van de noodverordening die is afgekondigd op 3 april? Dat wil de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, weten.

In de noodverordening staat dat het verboden is om met drie of meer personen in een openbare ruimte te zijn zonder dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dit geldt niet voor mensen uit één huishouden.

Maar vormen studenten in een studentenhuis nu wel of geen huishouden? Volgens het CDJA is hier onduidelijkheid over ontstaan, nadat in Utrecht en Amsterdam studenten waren beboet, omdat ze bij elkaar in de buurt van hun studentenhuis stonden. Ze moesten 390 euro betalen.

Regulier huishouden?

Het CDJA zegt er, net als veel studenten, vanuit te gaan dat de uitzondering die voor huishoudens geldt, ook geldt voor studenten die gezamenlijk in een huis wonen.

'Zeker ten tijde van de coronamaatregelen zijn zij continu in dezelfde woning en afhankelijk van elkaar. Er wordt voor elkaar gekookt, voor elkaar gezorgd en er worden samen klusjes in het huishouden gedaan. Wanneer een student last heeft van klachten die horen bij het coronavirus, nemen alle studenten in de woning hun verantwoordelijkheid en blijven zij in thuisquarantaine, net zoals een regulier huishouden dat doet', schrijft het CDJA aan de burgemeester en wethouders van Groningen.

Onrechtvaardig

De jongerenorganisatie van het CDA vindt het 'zeer onrechtvaardig' dat er zulke hoge boetes worden uitgedeeld, omdat 390 euro een 'fiks bedrag' is voor studenten die vanwege de coronacrisis geen bijbaantje meer hebben.

Het CDJA wil niet alleen duidelijkheid over de regel, maar wil ook weten of er in Groningen gehandhaafd wordt, net als in Utrecht en Amsterdam.

