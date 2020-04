Door de mand: Kees Vlietstra zet mensen op de maan

Ik probeer in contact te komen met mijn jongste zoon. Stel hem een gesloten vraag. Hoe moeilijk kan het zijn. Ja of nee. Hij ligt languit op de bank en antwoordt niet. Ik ruim de vaatwasser uit.

Zuchtend herhaal ik de vraag. Weer geen reactie. Boos kijk ik naar hem onderwijl denkend dat ik toch echt een nieuwe wokpan moet kopen. Hij negeert me gewoon. Er knapt iets bij me, begin te schreeuwen: 'Hé Popey, wat denk je ervan?! Zullen we vanavond gezellig samen een film kijken?! Op Netflix!!'

Langzaam komt meneertje overeind, drukt op het beeldscherm van zijn mobiel en haalt zijn mobiele oortjes uit zijn eigen. Hij kijkt me glimlachend aan. 'Nou pap, dat weet ik nog niet. Het zijn onzekere tijden.'

Inderdaad. Het zijn onzekere tijden. Groningen zucht onder de angst voor het coronavirus. De sportwereld staat stil. In de stilte van de intelligente lockdown komt Hans Nijland regelmatig even bij ons langs in Meerstad.

Dat komt zo. Toen vlak na de opening van de Euroborg de hut steevast was uitverkocht en er wachtlijsten waren voor seizoenkaarten en sponsoren wilde toenmalig FC Groningen directeur Nijland de Euroborg uitbreiden. Er moest een derde ring op. Verbouwen die handel. Van 20.000 naar 27.000 zitplaatsen.

Toen de architect Nijland uit die droom hielp door aan te geven dat het technisch niet haalbaar was om een derde ring op de Groene Kathedraal te gooien reageerde de directeur verbolgen met een heerlijke reactie: 'Hoezo nou, niet haalbaar? Alles is haalbaar. We zetten mensen op de maan. Dan kan er toch ook wel een extra ring op de Euroborg?'

Die reactie is inmiddels een running gag geworden in huize Meerstad. Als iemand zegt dat iets niet kan dan komt als reactie Hans voorbij. 'Hoezo kan dat niet? We zetten mensen op de maan. Dan kan jij toch ook wel even je proefwerk Duits leren nádat je getraind hebt?'

Ja, Hans Nijland komt regelmatig langs hier in Meerstad. Ook afgelopen week. We zetten mensen op de maan maar de betaald voetbalorganisaties komen maar niet tot een gezamenlijk plan hoe de competitie eventueel uit te spelen. We zetten mensen op de maan maar de gemeente Groningen komt maar niet tot inzicht dat als men twee SportHallen sloopt en er maar één bouwt er nog steeds één SportHal te kort is om alle gebruikers te voorzien van hun SportHal uren.

We zetten mensen op de maan maar het lukt me maar niet om een even aantal sokken uit de wasmachine te halen. We zetten mensen op de maan maar niemand weet het antwoord op de vraag of weekdieren ook wel eens weekend hebben. Maar goed, Hans weet ook niet alles maar zijn uitspraak helpt me wel te relativeren en te denken in oplossingen. Dat troost.

Wie me ook helpt in deze onzekere tijd is Rutger Bregman. Ben begin deze week begonnen in zijn boek: De meeste mensen deugen. Aanrader in deze tijd. Bregman verweeft de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt me volgens de tekst op de achterflap mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen.

Kon het niet wegleggen. Bleef maar lezen. Nadeel is dat zodra ik het boek wegleg en wil gaan slapen het blijft malen in mijn kop. Val dan niet in slaap. Zo ook afgelopen dinsdagnacht. Uiteindelijk het bed maar uitgegaan en in onderbroek en winterjas in de tuin gaan zitten. Het is een bijzondere nacht. Helder.

'En doordat de afstand tussen de aarde en de zon verkort was tot een respectabele 363.595 kilometer afstand lijkt de maan veel groter en feller dan normaal' lees ik op mijn mobiel. Het is een supermaan. Wat een prachtige nacht.

Ik trek een fles Westmalle Tripel open. Kijk naar de supermaan. Hans Nijland en Rutger Bregman komen langs zweven. Ik mompel voor me uit: 'Hoezo kan dat niet? We zetten verdomme mensen op de maan. Dan kunnen we toch ook wel een vaccin tegen dat klote coronavirus ontwikkelen?' Sta Pal!