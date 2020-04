75 jaar bevrijding: De tol van de bevrijding

De provincie Groningen was een van de laatste slagvelden van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Met de serie 75 jaar bevrijding van Groningen staan Dagblad van het Noorden en RTV Noord dagelijks stil bij de bevrijding van onze provincie waarbij honderden mensen om het leven kwamen en die grote verwoestingen aanrichtte. Vandaag: de tol van de bevrijding.

Door Frank von Hebel

Gerhard Velnaar (15) laat op vrijdagmiddag 1945 een bijl hard neerkomen op een stuk hout achter het tolhuis in Eelderwolde. 'Het was volgens mij prachtig weer, het was rustig en ik stond hout te hakken.' Hij grinnikt. 'En toen kwamen de tanks van de Canadezen recht op ons af.'

Zijn vader wordt in mei 1939 eigenaar van het tolhuis. Het gezin met twee zoontjes komt uit Twente. 'Ze verhuisden vanwege de hoge werkloosheid. Hij kwam daar niet meer aan werk, omdat hij in 1907 aan een staking had meegedaan.' Dagelijks openen ze het tolhek voor alle voertuigen die voorbijkomen. 'Een zespersoonsauto leverde een kwartje op.'



Geen tol voor de bevrijders



Hij herinnert zich het begin van de oorlog nog. 'Er kwamen kanonnen en grote vrachtwagens voorbij met soldaten erin. Gelukkig stond het tolhek open.' Het gezin komt zonder al te veel kleerscheuren de oorlog door. 'Er was gebrek aan van alles en nog wat, maar echt honger hadden we niet.'

Op vrijdag 1945 hoort hij het gebrom van zware motoren. 'De tanks van de Canadezen kwamen eraan. Maar ik hoorde ook nog een heel merkwaardig geluid in de lucht. Ik dacht eerst dat het een vliegtuig was of zo, maar later begreep ik dat de Canadezen met kanonnen richting Groningen schoten.'

Het tolhuis stond precies tussen twee wegen. 'We waren doodsbang dat een van die tanks de kortste weg zou kiezen en dwars door het huis zou gaan. Dat gebeurde gelukkig niet, maar ze reden wel de paal waar het tolhek op rustte zo de grond in. Die tanks wierpen het zand omhoog tot vlak onder de vensterbanken.'

Tanks bij tolhuis Eelderwolde (Foto: Collectie Gerhard Velnaar)



De bevrijding ratelt verder



In een van deze tanks zit kanonnier Fred Butterworth (22) uit Winnipeg. Het gras in de weilanden tussen Eelde en Groningen is heerlijk groen. Kanonnier Fred Butterworth (22) uit het Canadese Winnipeg voelt de angst van zich afglijden terwijl de tank de eerste huizen nadert. Hij ziet niet veel door de periscoop. Het is warm in de ijzeren geschutskoepel.

Thuis werkt de Canadees samen met zijn vader Fred in een zeepfabriek. Nu bedient hij een 17-ponder kanon met pantserdoorborende granaten. Duitse soldaten zien 32 ton staal op zich af denderen. Een kapotgeschoten betonnen muur dwars over de Paterswoldseweg verspert de doorgang. Canadese artillerie bestookte de Duitse muur met granaten van meer dan een meter lang (de 68 centimeter lange hulzen doen na de bevrijding dienst als paraplustaanders, bedkruiken en bloemenvazen, redactie). Tankcommandant sergeant Chaulk kruipt uit de tank, bevestigt kabels aan een kolossaal brokstuk en sleept het weg. De bevrijding ratelt verder.

De Duitsers hebben de stad zwaar versterkt met loopgraven, stukken luchtafweergeschut, mitrailleursnesten en sluipschutters. Sergeant Chaulk ziet een FLAK-stuk (Flugzeug Abwehr Kanone). Hij brult een bevel naar Butterworth.

De kanonnier drukt de vuurknop op de vloer van de tank in. Zijn hoofdtelefoon dempt deels de enorme dreun, terwijl de granaat het Duitse afweergeschut in een hoop verwrongen metaal verandert.



Canadese broers bevrijden Groningen



In Eelde laat Stanley Butterworth (20) zich in de geschutskoepel van zijn Shermantank zakken. Hij is kanonnier, net als zijn broer. Hij denkt heel even aan Fred die met het B-squadron de aanval leidt. Ook hij voelt de vertrouwde doodsangst verdwijnen als de tank de weg oprijdt. Naar Groningen. Nou ja, de angst is niet echt weg. Hij heeft er gewoon geen tijd voor.

Fred en Stanley Butterworth groeien samen op in Winnipeg, een stad met 200.000 inwoners in het westen van Canada. Ze hebben nog twee jongere zussen. Het zijn de dirty thirties, de Grote Depressie. Ze zijn niet arm. Hun vader werkt in een chemische fabriek waar zeep wordt gemaakt. Zijn vrouw Doris runt het huishouden. De familie Butterworth heeft Nederlandse wortels. Een voorvader woonde in 1610 in Leiden. Een ander voer mee met de Pilgrim Fathers op de Mayflower naar Amerika.

Fred en Stanley zoeken na de high-school een baan. Studeren zit er niet in, het gezin heeft geld nodig. De normaalste zaak van de wereld. Stanley vindt een baantje als junioraccountant. Fred vertrekt 's morgens met zijn vader naar de zeepfabriek. Maar dan mengt ook Canada zich in de oorlog. Het leger heeft in het door werkloosheid geplaagde Canada aan vrijwilligers geen gebrek. Jonge mannen vertrekken. Om nooit meer terug te komen.

Fred en Stanley melden zich in 1943 bij het leger. Ze zijn hun gesneuvelde vrienden niet vergeten, maar ze weten dat de wereld groter is dan Winnipeg en dat willen ze met eigen ogen zien. Na hun basistraining worden ze toegevoegd aan de tankeenheid Fort Garry Horse.

Als op 6 juni 1944 vanuit Engeland de invasie begint, kijkt Stanley naar de lucht en ziet hij een plafond van transportvliegtuigen. Niet veel later steken de broers het Engelse Kanaal over. Eerst Fred, dan Stanley. Ze volgen de fronttroepen via Frankrijk, België, Duitsland naar Nederland. De broers breken hun tong over stadjes en dorpjes met namen als Brecht, Brasschaat, Hoogerheide, Woensdrecht. Op 19 februari dringen ze Duitsland binnen. Na zware gevechten steken ze bij de Achterhoek de Nederlandse grens over. De Fort Garry Horse is bij de bevrijding van Holten, Hoogeveen en Assen. En dan luidt het doelwit: Groningen.

De strijd om de provinciale hoofdstad duurt vier dagen. 43 Canadese soldaten en honderden Duitsers en hun bondgenoten sneuvelen en 110 burgers komen om het leven. Een groot deel van de binnenstad ligt in puin.

Velnaar: 'Die tanks die bij ons voorbij kwamen, reden behoorlijk langzaam. Er waren ook nog van die Nederlanders in zwarte uniformen die voor de Duitsers vochten en die ze tegen probeerden te houden. Ze gingen bij een kwekerij in een greppel liggen en begonnen op die tanks te schieten. Nou, die Canadezen schoten terug. Rang, rang. Die Nederlanders waren allemaal dood. Ik ben later even bij die greppel gaan kijken. Daar lagen ze.'

De heer Velnaar (Foto: Collectie Gerhard Velnaar)



Fred Butterworth sneuvelt als eerste tijdens de slag om Groningen



Het zicht in de Shermantank die over de Paterswoldseweg in Groningen ratelt, is beperkt. Fred Butterworth ziet niet dat een Duitse soldaat zijn Panzerfaust op de Sherman-tank Firefly richt. Een steekvlam schiet uit het beruchte antitankwapen en de granaat explodeert tegen het staal van de tank, die van de weg afzwaait en de gevels van Paterswoldseweg nummer 188 en 190 ramt. Sergeant Chaulk kruipt met zware brandwonden uit de tank. Soldaat Nedelec, die de tank bestuurde, weet ook levend uit de Sherman te komen. Hij zoekt een plek om zich te verstoppen en belt aan bij het dichtstbijzijnde huis. Pech. Een Duitse spoorwegbeambte doet open en hij neemt de Canadese soldaat meteen gevangen. Fred Butterworth zit nog roerloos in de tank. Dood.

Stanley rijdt het wrak van de tank voorbij waar het lichaam van zijn broer nog in zit. Hij heeft er geen benul van dat zijn broer in die brandende tank zit. Fred wordt uit de tank gehaald en begraven in een veld aan de overkant. Stanley weet aan het einde van de dag nog steeds van niets, totdat iemand hem aanhoudt als hij weer eens in zijn tank over de Paterswoldseweg rijdt. Hij wordt naar het graf gebracht: een hoopje aarde met wat bloemen. Het verdriet begint.

Voetnoot: het fragment van de broers Butterworth werd voor het eerst in 2015 in het boek Mijn Bevrijding gepubliceerd. Stanley Butterworth overleed dit jaar op 95-jarige leeftijd. Als eerbetoon is het verhaal opnieuw gebruikt voor het deze serie en het boek Stemmen van de bevrijding dat vanaf vrijdag 17 april verkrijgbaar is.



