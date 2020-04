Paaszondag met 'opvallend veel brandjes' in Winschoten en Stad

Paaszondag was een dag met 'opvallend veel brandjes'. In Winschoten was het maar liefst vier keer raak en in Stad moest de brandweer drie keer uitrukken voor verscheidene brandjes.

De meeste branden vonden buiten plaats. Arvid Klijzing, woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen, noemt het aantal 'opvallend'. 'Het is meer dan op andere zondagen. Waarschijnlijk heeft dat ook met de droogte van de laatste tijd te maken.'

St. Vitusstraat

Zondagavond even na 19:00 uur moest de brandweer uitrukken naar de St. Vitusstraat na een melding van zwarte rook. Ondanks een verbod op paasvuren was daar een brandstapel aangelegd. Na tien minuten gaf de branweer het sein brand meester.

Nog geen twee uur later, even voor 21:00 uur, was het op dezelfde plek opnieuw raak. Na weer een melding van een buurtbewoner was de brandweer snel ter plaatse om het vuur te blussen. De tweede keer kreeg de brandweer assistentie van de politie in verband met de enigszins grimmige sfeer die ontstaan zou zijn.

Stadspark Winschoten

Ook op ongeveer dezelfde plek aan de rand van het Stadspark in Winschoten moest de brandweer tweemaal optreden. Aan de Beerdsterweg stond zaterdag- op zondagnacht rond 03:00 uur een bult takken in de brand, die de brandweer na twintig minuten geblust had.

De volgende ochtend even na 08:00 uur kreeg de brandweer weer een melding voor de Beerdsterweg. Opnieuw stond snoeiafval in de brand en ditmaal kostte het de brandweer ruim een uur om het sein brand meester te kunnen geven.



Scheldestraat

Aan de Scheldestraat, ook in Winschoten, woedde zondagavond een woningbrandje. Het vuur ontstond in een klerenkast in een flatwoning op de begane grond.

Een bewoner alarmeerde zelf de brandweer en de brand was snel onder controle. Eén persoon heeft rook geïnhaleerd en moest onderzocht worden.

De brandweer was snel bij de woningbrand aan de Scheldestraat in Winschoten (Foto: De Vries Media)



Noorderplantsoen

In Stad stonden zondagavond niet lang naar elkaar twee vuilcontainers in de brand, een in de K. De Vriezestraat en de ander een paar straten verderop, aan de Orangesingel aan de rand het Noorderplantsoen.

De brandweer heeft de ondergrondse container aan de K. De Vriezestraat volgens protocol vol laten lopen met water, waarna het vuur snel gedoofd was.

Er kwam veel rook van de ondergrondse container aan de K. De Vriezestraat in Stad (Foto:Patrick Wind)



Koningsweg

Aan de Koningsweg in Stad stond zondagmorgen rond 09:30 uur een bloembak in de brand bij een garagebedrijf. De brandweer had het vuur snel geblust.