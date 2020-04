Coronacolumn

Het is Pasen en we gaan dineren. Op tafel ligt een kleed met haasjes en eieren. Geen chique maaltijd hebben we, maar een diner met hapjes. Broodjes en toastjes met smeersels en bakjes met excuus-rauwkost. Zoons drinken water uit een wijnglas, wij wijn.

Het is de laatste uit de doos die we meenamen uit Italië vorige zomer. Het was onze eerste keer als gezin in het land van pizza en pasta, waar we allemaal zo gelukkig waren. We reisden met de camper ter ere van ons huwelijk, dat we na vijftien jaar relatie alsnog hadden beklonken.

De wijn vinden we in San Gimignano, een stadje dat we uitkiezen vanwege de veertien torens. We staan op een camping even buiten het oude centrum. De bus brengt ons aan het einde van de middag naar de toegangspoort. Jongste zoon (4) krijgt het allemaal niet mee; slapend leg ik hem over mijn schouder.

Hij wordt wakker als we via de oude stadspoort het lieflijke stadje betreden. We staan in de rij voor het lekkerste ijs van Italië en negeren alle andere ijszaken met hetzelfde uithangbord. We beklimmen de hoogste toren en knijpen onze ogen dicht als we de prijs van de kaartjes zien. We lopen eindeloos door, omdat ik per se in dat ene restaurantje wil eten dat nog door niemand is ontdekt.

Als we het vinden, blijkt het vol. De tweede keuze blijkt aan de andere kant van het niet al te grote stadje, dat voor de zonen inmiddels moet aanvoelen als een metropool. Als we er aankomen blijkt het restaurant chiquer dan voorzien. Icetea en appelsap doen ze niet aan, de grapjes van de ober vallen verkeerd bij onze oververmoeide zoon (4), het voorgerecht valt mij tegen en zoons moeten wachten op hun eten tot ook ons hoofdgerecht komt.

De volgende dag reizen we verder maar niet nadat we hebben ontdekt waar dat bordje vino pal naast de camping ons heen leidt. We dalen te voet een steile helling af, steeds verder. We passeren het punt waarop doorgaan beter voelt dan onverrichter zaken terugkeren, ook al weten we dat we straks in de volle hitte de berg weer op moeten.

De beloning komt in de vorm van een groot gesloten hek. We vinden wel een briefje met twee mobiele nummers. Het eerste is onbereikbaar, het tweede wordt na een paar keer proberen opgenomen. Ja, we kunnen wijn proeven maar ze zijn aan het hardlopen. Of we nog even geduld hebben, ze komen eraan.

We wachten en worden beloond. De eigenaresse heeft haar vaste rondje door de heuvels ingekort en neemt ons mee. De kinderen krijgen water uit een wijnglas; wij proeven in de late ochtend wijn die zelden zo lekker smaakte. Of ze ons even terug zal brengen met de auto, vraagt ze, dan hoeven we niet met die doos de heuvel op te sjouwen?

Die wijn drinken we vanavond, in ons eigen huis. We eten er broodjes met aioli bij. Allolie, zoals zoons het noemen. Uit het land waar we deze zomer naartoe wilden, maar waar we niet zullen komen.

Weemoed voel ik en verlangen. Het overvalt me, omdat het verder juist zo goed voelt, zo samen thuis. We proosten op ons avontuur in bella Italia, dat niet perfect was, maar wel van ons. En op de avonturen die nog komen gaan. Thuis, of elders.

Ciao, bella Ciao, bella Ciao Ciao Ciao!

Eva Hulscher