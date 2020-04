Huurderskoepel Acantus wil uitstel huurverhoging

De Huurderskoepel Acantus wil uitstel van de huurverhoging die woningcorporatie Acantus wil doorvoeren. De belangenvereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de 17.000 huurders in Oost-Groningen.

De Huurderskoepel zegt 'ernstige signalen' van huurders te krijgen. Voorzitter Edo Ladage stelt dat veel mensen door de coronacrisis onzeker zijn geworden over de toekomst van hun eigen baan, of zelfs al met financiële problemen kampen, doordat ze bijvoorbeeld minder uren werken of hun inkomen helemaal zagen wegvallen.

Uitstellen

De Huurderskoepel heeft daarom een dringend beroep gedaan op de directie en Raad van Commissarissen van Acantus om de huurverhoging, die per 1 juli 2020 ingaat, met een halfjaar uit te stellen.

'Als huurdersorganisatie willen we liever problemen voorkomen dan achteraf spijt te moeten betuigen. Acantus moet dit serieus nemen', meent Ladage.

Tweehonderd euro

De woningcorporatie wil de huren vanaf juli met gemiddeld 2,5 procent verhogen.

'Maar de helft van de huurders komt al boven dit inflatiepercentage uit, met voorgestelde huurverhogingen van 3,2 tot 3,5 procent. Dan praat je op jaarbasis over bedragen van circa tweehonderd euro. Dat is veel geld', aldus Ladage.

Maatwerk

Acantus stelt in een reactie ook overwogen te hebben om de huurverhoging uit te stellen. Maar dat is niet gebeurd, omdat de impact van de coronacrisis nog niet kan worden overzien.

'We begrijpen dat het voor onze huurders een onzekere tijd kan zijn. Iedere huurder die door de coronacrisis in financiële problemen komt, helpen we', zegt directeur-bestuurder Anita Tijsma van Acantus. 'Dat doen we niet met algemene maatregelen, maar met maatwerk. Bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing.'

Uitstel geen oplossing

Maar de Huurderskoepel zegt dat 'geen oplossing' te vinden: 'Als je geen of een laag inkomen hebt, neemt de betaaldruk alleen maar toe. Dan is achterstallige huur betalen ook onmogelijk', meent Ladage.

De huurdersorganisatie heeft de afgelopen tijd al meerdere gesprekken gehad met de woningcorporatie over de huurverhoging en het huurbeleid. Woensdag volgt een nieuw gesprek. Ladage hoopt Acantus dan alsnog op andere gedachten te brengen.

Verduurzaming

Volgens hem wordt de rekening voor de verduurzaming van woningen ook te veel bij de huurders neergelegd. De woningcorporatie stelt daarentegen dat het nodig is om haar huizen energiezuiniger te maken, omdat huurders anders op termijn juist een hogere energierekening moeten betalen.

'Huurders, gemeenten en partners, zoals aannemers, rekenen er ook op dat we de woningen de komende periode verbeteren. Om aan onze afspraken te voldoen, is de voorgestelde huuraanpassing noodzakelijk', zegt Acantus-directeur Tijsma.

