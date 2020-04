Paasdrukte blijft uit bij woonwinkels en tuincentra

Winkeliers riepen eerder al op om alleen te komen als je echt iets nodig hebt.

Geen wachtrijen

Bij een tuincentrum aan de Peizerweg in Groningen geven medewerkers aan iedere klant een winkelkarretje, om bij te houden hoeveel mensen er in de winkel zijn. Maximaal 250 mensen mogen naar binnen, maar zover komt het niet.

Een ouder echtpaar haalt een bloemstuk voor een overleden dierbare. 'Dit was voor ons heel noodzakelijk, anders komen de bloemen te laat. We hebben verder niet gewinkeld', zegt de vrouw als ze de winkel uit komt.

Niet iedereen lijkt zich aan de oproep van winkeliers te houden, stelt ze: 'We zagen ook hele gezinnen met twee kinderen naar binnen komen. Dat voelde niet makkelijk. Iedereen gaat er blijkbaar anders mee om, terwijl je allemaal wel risico loopt.'

Bij de Tuinland in Groningen is het wisselend druk (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Bezwaard

Bij een tuinwinkel in Winschoten lijkt het qua drukte op een reguliere weekenddag. Eén van de bezoekers koopt planten voor in zijn tuin. Noodzakelijk? 'Nee, ik voel me eigenlijk wel bezwaard, maar ik wilde gewoon wat in de tuin hebben. Ik heb nu tijd en morgen moet ik weer aan het werk.'

Een deel van de woonwinkels besloot eerder al om de deuren maandag preventief gesloten te houden. Bij de Meubelboulevard Groningen waren de meeste zaken wel geopend. Daar heerste bijna een serene rust. Je kon de koffie in de winkel aan de overkant horen pruttelen.

'Normaal gesproken is het hier hartstikke druk', zegt verkeersbegeleider Gerda Kok. 'Maar we hadden vandaag slechts veertien auto's in één uur. Normaal zijn dat er wel zestig tot zeventig per uur.'

Verkeersbegeleider Gerda Kok zag dat het rustig bleef bij de meubelboulevard (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Maatregelen

De winkels hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Een maximum aantal klanten mag naar binnen. Ook zijn er pompjes met desinfecterende gel of kraantjes om handen te wassen.

'Het is goed geregeld', zegt één van de bezoekers van het tuincentrum in Winschoten. Er zijn de nodige maatregelen genomen, dus ik voel me veilig.'

