Yuri Cornelisse blikt terug op tranen na doelpuntenfestijn tegen Vitesse

Er zijn op 28 september 2006 zo'n tachtig minuten gespeeld in de Euroborg als Yuri Cornelisse de kans krijgt om FC Groningen een ronde verder te schieten tegen Partizan Belgrado. In Servië is twee weken ervoor met 4-2 verloren en als Cornelisse de penalty benut, is FC Groningen virtueel geplaatst voor de groepsfase.

Vaste hoek

'Op het moment dat je die strafschop krijgt, moet je een bepaalde focus hebben. Je alleen maar concentreren op de hoek waar je 'm in wilt schieten', zegt Cornelisse, terwijl hij terugdenkt aan dat moment. 'Ik was er zo van overtuigd dat ik hem in mijn vaste hoek raak zou schieten, maar toen pakte de keeper hem.'

Het lukt FC Groningen in de resterende tijd niet om die benodigde tweede treffer te scoren, waardoor uitschakeling in Europa een feit is. 'Het is natuurlijk niet alleen afhankelijk van die penalty geweest, maar toch wel voor 75 procent', vindt Cornelisse.

Cornelisse gooit zijn handen voor zijn ogen na de gemiste strafschop tegen Partizan Belgrado (Foto: OrangePictures)



Besef

In de kleedkamer wordt hij na zijn misser van elf meter gesteund door zijn ploeggenoten. 'Ik weet nog dat jongens me een klap op mijn schouder of een aai over mijn bol gaven. In een interview kon ik dat na afloop nog heel helder vertellen. Het echte besef kwam pas de volgende ochtend.'

Na elke wedstrijd slaapt Cornelisse eigenlijk onrustig. De wedstrijd wordt in zijn hoofd nagespeeld, maar als hij de volgende ochtend een wedstrijdverslag in het Dagblad van het Noorden leest, beseft hij wat er allemaal is gebeurd op de avond ervoor. Na het lezen van de tekst en het zien van zijn foto houdt hij het niet droog.

Rotgevoel

'De tranen liepen echt over mijn wangen en toen pas besefte ik echt wat die gemiste strafschop inhield. Toen ik vlak daarna met mijn auto wilde achteruitrijden, knalde ik ook nog tegen een paaltje in de tuin van de buurman. Het was duidelijk dat ik in mijn hoofd met andere dingen bezig was. Ik ging met een enorm rotgevoel naar de club toe.'

Als hij bij het stadion arriveert, doet iedereen er alles aan om dat rotgevoel bij hem weg te nemen. Medespelers proberen de aanvaller een hart onder de riem te steken en met trainer Ron Jans heeft Cornelisse een goed gesprek.

Snel schakelen

'Ik ben na de training de stad ingegaan om onder de mensen te zijn. Ik zoek het bewust op. Ben ergens wat gaan drinken. Daar heb ik het er met supporters over gehad en iedereen gaf me eigenlijk een goed gevoel. Dat heeft me heel erg geholpen om verder te gaan.'

En er moet ook weer snel worden geschakeld, want drie dagen na de Europese eliminatie wacht Vitesse in de Euroborg. Cornelisse begint net als tegen Partizan op de bank. 'Ik krijg er nu alweer kippenvel van als ik aan die wedstrijd denk', zegt hij.

Een samenvatting van de 4-3 zege van FC Groningen op Vitesse in 2006



Wonder

Met nog tien minuten te spelen is de stand 1-3 in het voordeel van de Arnhemmers. Wat daarna gebeurt, valt te beschrijven als een wonder. Via Koen van de Laak en twee keer Luis Suárez wint FC Groningen met 4-3. 'Het hele stadion ging toen uit zijn dak. Als ik nu oud-teamgenoten tegenkom, hebben we het er weer over. Echt ongelooflijk wat er toen gebeurde.'

Cornelisse valt in, geeft nog een assist op Suárez en wordt na afloop massaal toegezongen door de supporters. Dan breekt hij. 'Ik weet dat nog zó goed. Toen kwamen alle emoties er ook echt uit. Het doet nog steeds wat met me.'

'Dat was zo'n mooi moment, dat me zo geraakt heeft', gaat hij verder. 'Dat is bijna waar je het voor doet. Ik heb altijd wel een goede binding met de supporters gehad, maar dit was met geen pen te beschrijven. Die steun was zo'n mooi gevoel.'

De spelers van FC Groningen bedanken het publiek na de thriller tegen Vitesse. Rechts is Cornelisse in tranen (Foto: OrangePictures)



Knuffel van Suárez

Op een foto is te zien hoe Luis Suárez naar Cornelisse toekomt om hem te troosten. Dat is iets waar Cornelisse nog weleens aan wordt herinnerd. 'Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat hij zo'n grote speler zou worden. Ik zag en zie hem gewoon als teamgenoot. Na dat moment ving het hele team me op. We hadden ook echt een heel mooi team.'

'Aan de ene kant heeft me het enorm gesterkt dat ze me niet om die penalty hebben afgerekend. Sport is namelijk keihard', weet hij. 'Voor mij was dit gewoon onwijs mooi. En het was ook een heel mooi gebaar vanuit de supporters. Dat gevoel is wel één van mijn mooiste gevoelens in mijn sportcarrière', besluit Cornelisse.

Zedenrechercheur

Op dit moment werkt Yuri Cornelisse als zedenrechercheur bij de politie Noord-Holland. In de laatste aflevering van Podcast de Koffiecorner is het hele gesprek met Yuri Cornelisse te beluisteren.

Lees ook:

- De Koffiecorner #79 (met Yuri Cornelisse): 'Mooiste gevoel wat ik heb gehad in mijn sportcarrière'

- Martin Drent blikt terug op zijn meest succesvolle jaar: 'Ik zit nu gewoon in de tuin te huilen'