Huisartsen gaan 'verborgen coronadoden' registreren (update)

Niet-geteste patiënten komen nu niet in de statistieken.

Huisartsen leveren buiten het ziekenhuis veel zorg aan patiënten met een sterk vermoeden van een coronabesmetting, melden de vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten.

'We weten niet als iemand overlijdt waaraan dat is', zegt Bulk. 'Nu worden alleen de doden geteld waarvan bevestigd is dat ze zijn overleden aan corona. Anders wordt het niet vermeld. Om er meer zicht op te krijgen, hebben we besloten het op deze manier bij te houden. Dat is bij het beheersen van deze crisis belangrijk.'

De meldingen kunnen door de huisartsen worden gedaan via het platform ZorgDomein, waarvan 91 procent van de huisartsen al gebruikmaakt voor beveiligde gegevensuitwisseling, zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis.

Aanvullen

'De overlijdens van niet-geteste patiënten thuis, in zorgcentra of elders gaan niet mee in de cijfers. We willen de RIVM-cijfers aanvullen en de rol van de huisarts in de coronapandemie goed belichten', legt Jochen Cals, zelf huisarts en hoogleraar aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht, uit.

De huisartsen verwachten op korte termijn van de nieuwe functie gebruik te kunnen maken. Ze kunnen ook meldingen invoeren over overleden patiënten van de afgelopen weken.

Huisarts Bulk heeft nog geen gebruik gemaakt van het systeem, maar hij heeft wel een aantal patiënten met coronagerelateerde klachten. Mocht uit deze groep iemand overlijden, dan zal hij dit melden bij de universiteit Maastricht.

Dodental

Het RIVM meldde maandagmiddag dat het dodental in Nederland op 2823 staat. Het totale aantal mensen dat aan de gevolgen van het virus is overleden ligt hoger.

