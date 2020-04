Lopend Vuur: Ik hou de maatregelen nog wel even vol hoor

We zitten inmiddels ruim een maand in een 'intelligente' lockdown. In tegenstelling tot veel andere landen hebben we nog veel bewegingsvrijheid, maar er wordt ons wel gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het beeld van het afgelopen paasweekende was dat we ons over het algemeen goed aan de verschillende maatregelen hebben gehouden, uitzonderingen daargelaten.

Over een week maakt het kabinet bekend wat er na 28 april gaat gebeuren. De verwachting is niet dat we massaal weer alles mogen doen. Dat de kinderen gelijk naar school kunnen, dat we massaal de kroeg in kunnen of dat de sportcompetities weer van start gaan. Het zal niet gelijk gaan gebeuren.

Ondertussen wordt er wel het nodige van iedereen gevraagd, zeker ook van ondernemers die hun toekomst vrezen. Maar ook van ouders, die thuisonderwijs geven. En wat te denken van de ouderen die veel alleen zitten. We zien wél dat alle maatregelen het gewenste effect lijken te hebben.

Ons Lopend Vuur:



