Corona lockdown: Gronings gezang galmt door de heuvels van Nieuw-Zeeland

Tjalling Overdijk uit Noordbroek verliet Nederland anderhalf jaar geleden om te gaan reizen. Dit avontuur bracht hem in Nieuw-Zeeland, waar hij nu in lockdown zit. 'Maar het is niet heel erg met de bergen zo ongeveer in mijn achtertuin.'

'Het gaat wel aardig', zegt hij relaxed bij Edwin Op Noord. 'Ik heb gelukkig geen klachten. De situatie valt hier relatief gezien nog wel mee.'

'Het duurt nog wel even'

Dat gegeven is de reden dat Nieuw-Zeeland kiest voor een volledige lockdown. Het coronavirus isoleren op het eiland is de strategie. 'Ze hebben de hoop dat ze het virus hier kunnen laten uitsterven. Dan kunnen mensen binnen het land weer vrij reizen en aan het werk. We zitten nu in de derde van vier weken lockdown. Ik vermoed dat het daarmee niet zomaar afgelopen is. Waarschijnlijk gaat het nog wel even duren.'

Tjalling werkt als nachtreceptionist in een hostel, waar momenteel 'niet zoveel gasten' komen. 'Nul zeg maar', zegt hij lachend. 'Maar ik heb mijn baan gelukkig nog. De overheid van Nieuw-Zeeland zorgt goed voor de mensen die hier werken, dus ik krijg gelukkig nog doorbetaald.'

De buurt gaat op het dak zitten en hoort mij dan gitaarspelen en zingen Tjalling Overdijk - Grunneger in Queenstown

Balkon

Om de tijd te doden, wandelt de Groninger veel. En hij zoekt op een bijzondere manier contact met de mensen om hem heen. Via muziek: 'Ik speel hier vanaf mijn balkon zo de heuvels in. Het geluid draagt heel ver vanwege de weerkaatsing van de heuvels.'

'Dat idee is ontstaan, omdat mensen hier huilden als wolven om zo contact te leggen. Ik dacht: daar kan ik iets mee. Ik heb mijn gitaar gepakt en ben gaan spelen. De buurt gaat op het dak zitten en hoort mij dan gitaarspelen en zingen.'

Videobellen

Voor Tjalling is het nog onduidelijk waar de toekomst hem zal brengen. 'Ik heb nog een visum tot januari' vertelt hij. 'Ik ben inmiddels benaderd om te gaan spelen in Queenstown zodra alles weer open is. Hopelijk kan ik daar gebruik van maken.'

Het duurt nog wel even totdat mijn ouders me in het echt zien Tjalling Overdijk - Grunneger in Queenstown

En daarna? Misschien terug naar Noordbroek, waar zijn ouders nog steeds wonen? 'Mijn ouders wonen nog in Noordbroek en zien mij regelmatig via videobellen', zegt hij lachend. 'Maar het gaat nog wel even duren totdat ze me in het echt zien.'

