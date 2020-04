Het is spookachtig stil op Schier: 'En daar zijn we nu blij mee'

Het paasweekend op Schiermonnikoog is rustig verlopen. De gemeente is hier blij mee. 'Het is een opluchting dat toeristen goed naar onze oproep hebben geluisterd om niet te komen', zegt burgemeester Ineke van Gent.

De gemeente wil niet dat de medische voorzieningen op het eiland onnodig op de proef worden gesteld.

Er zaten volgens de gemeente heel weinig mensen op de boten.

'Het is heel goed verlopen en stil gebleven. Daar zijn we nu blij mee. Dus ik wil ook een compliment maken naar de mensen dat ze thuis zijn gebleven. Helaas moet dit nu even en blijven we oproepen om niet te komen', vertelt van Gent.

Toch aantal toeristen

Op sociale media hadden toch enkele eilanders zorgen omdat er toeristen op de boot waren gesignaleerd. Op het eiland is het coronavirus nog niet aangetroffen en dat willen de eilanders graag zo houden. Daarom was er verbazing over het feit dat er toch een handjevol toeristen kwam opdagen.

Ik snap de zorgen, maar het handjevol toeristen dat toch naar Schier kwam was verwaarloosbaar Burgemeester Ineke van Gent

Het gaat onder anderen om mensen die een tweede huis op Schiermonnikoog hebben. De meeste hotels en appartementenverhuurders hebben de deuren gesloten.

'Ik snap de zorgen, maar dit aantal was verwaarloosbaar. Het is ook niet zo dat het eiland op slot zit. Het zijn angstige en ingewikkelde tijden', aldus Van Gent.

Er is voor de gemeente tijdens de paasdagen geen reden geweest om in te grijpen.

Heel stil

Eilander Thom Verheul zegt dat het een bijzondere ervaring is om in de lente geen toeristen te zien. 'Het lijkt op de stille tijd die we altijd na kerstmis hebben.' Hij vindt het fijn dat mensen zich aan de regels en de oproep houden.

De vogels nemen het eiland weer over net als andere jaren. Maar de mensen zijn weg. Het is spookachtig stil Thom Verheul, eilandbewoner

'De vogels nemen het eiland weer over net als andere jaren. Maar de mensen zijn weg. Het is spookachtig stil. Op de terrassen, het strand en aan het wad', vertelt Verheul. En dat is volgens hem best apart. Omdat je er anders altijd wel een toerist tegenkomt.

'Zelfs Hotel van der Werff is uitgestorven. Het is voor het eerst sinds tientallen jaren dat hier niemand zit', zegt Verheul. In het café in hotel van der Werff komen de eilanders vaak bij elkaar om even een praatje te maken. Maar dat is nu ook dicht.

'De ondernemers hier hebben het zwaar. Want bijna het hele eiland is afhankelijk van toerisme. Zal het ooit weer goedkomen? Zullen we deze achterstand inlopen?', vraagt Verheul zich af.

Onderhoudswerkzaamheden

Het hotel is bezig met onderhoudswerkzaamheden. Zo wordt de gelagkamer aangepakt. Dat is de ruimte waar gasten van oudsher terecht kunnen voor een drankje.

'Sfeertechnisch gaat er weinig veranderen. We hebben nu tijd voor onderhoud maar alles blijft gewoon hetzelfde. Daar hoeven mensen niet bang voor te zijn', zegt hotelmanager Durk Boersma.

Onwerkelijk

'Het is een onwerkelijke wereld op dit moment. Ik kwam vanochtend binnen en dan is het gewoon stil terwijl er altijd wel levendigheid is. Ik ben hier nu om de telefoon op te nemen van mensen die willen omboeken', vertelt Boersma. Het is volgens hem een grote 'adreslating' dat het hotel nu geen gasten kan ontvangen.

'Het paasweekend maar ook de dagen erna is het altijd heel druk. Alle conferenties en congressen gaan niet door', zegt Boersma.



Toeristenbelasting

Om ondernemers op het eiland tegemoet te komen heeft de gemeente de toeristenbelasting opgeschort. Die moet altijd vooraf betaald worden. Ook kunnen ondernemers aanspraak maken op het noodfonds van het Rijk. De zogeheten Rijksregeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

'We kunnen het personeel uitbetalen. Maar andere kosten lopen gewoon door. Je hoeft geen rekenmeester te zijn om door te hebben dat dit niet nog langer moet duren', zegt hotelmanager Durk Boersma tot slot.

