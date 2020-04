EM2 omgebouwd van concerthal naar foodhall

Chris Garrit ziet het dit jaar niet meer gebeuren. Popconcerten of dancefeesten met honderden mensen zoals in zijn EM2. Vandaar dat zijn concerthal nu wordt omgebouwd tot foodhall.

Samen met zijn partner Alieke Rademaker opende hij op 1 januari 2018 het evenementenpodium op het Suikerunieterrein in de Stad. De coronacrisis dwingt ze nu het roer om te gooien.

'De vergunningen heb ik al binnen', vertelt Garrit enthousiast in een video die hij op de facebookpagina van EM2 plaatste. Daar op is ook te zien dat er inmiddels gewerkt wordt aan de herinrichting van EM2, van concerthal tot foodhall. 'We gaan iets nieuws doen, iets wat ik zelfs op Youtube niet heb kunnen vinden.'

Boodschappen vanuit je auto

EM2 GoodFood, zoals het nieuwe project heet, gaat zaterdag 9 mei voor het eerst open. Het unieke aan het project is dat klanten hun boodschappen er kunnen doen zonder de auto te hoeven verlaten.

Rond EM2 wordt een parcours aangelegd waar langs klanten met hun auto boodschappen kunnen doen. De producten die er langs het drive-by parcours worden aangeboden zijn afkomstig van boeren en producenten uit het noorden.

Toen in maart bekend werd dat alle podia dicht moesten heb ik me daar een half uur rot over gevoeld en daarna ben ik na gaan denken hoe we dit varkentje zouden wassen Chris Garrit, EM2-oprichter

'Afgelopen zomer hadden we in EM2 een manifestatie waar boeren uit de omgeving hun producten presenteerden', legt Garrit het ontstaan van het idee uit. 'Toen in maart bekend werd dat alle podia dicht moesten heb ik me daar een half uur rot over gevoeld en daarna ben ik na gaan denken hoe we dit varkentje zouden wassen.'

Garrit herinnerde zich op dat moment de bijeenkomst met de regionale boeren en EM2 GoodFood was geboren.

Auto, webshop en fietskoerier

Overigens is het nieuwe concept van EM2 niet alleen bedoeld voor automobilisten. 'Op dit moment is de auto het veiligst, maar zodra er meer mogelijk is gaan we ook open voor fietsers en wandelaars.'

Er wordt bovendien gewerkt aan een webshop. 'Daar kan je bijvoorbeeld aardappelen, prei of uien bestellen. Een fietskoerier komt het vervolgens bij je langsbrengen.'

Bands en deejay's

Met EM2 GoodFood nemen Garrit en Rademakers overigens geen afscheid van live muziek. Klanten van het nieuwe EM2 worden tijdens het boodschappen getrakteerd op optredens van bands en deejays.

