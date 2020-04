Trein te vol bij Buitenpost: 'Laat het openbaar vervoer aan mensen die het nodig hebben'

Een sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen heeft maandagavond stilgestaan in Buitenpost omdat de trein te vol was.

De trein is momenteel alleen bestemd voor mensen met een vitaal beroep. Het lijkt erop dat niet alle reizigers van maandagavond tot die groep behoorden. 'Er stonden mensen met fietsen en koffers op het station', zegt vervoerder Arriva.

De machinist van de trein heeft reizigers verzocht uit te stappen, wat vervolgens gebeurde. Na negen minuten kon de trein met vertraging verder.

'Niet eerder voorgekomen'

'Op de trajecten in Groningen en Friesland is een dergelijke situatie niet eerder voorgekomen', zegt een woordvoerder van Arriva. Sinds enkele weken rijdt het bedrijf iedere dag een zondagsdienstregeling, met extra vroege ritten op werkdagen. Het aantal treinreizigers is door de coronacrisis drastisch teruggelopen.

'We gaan er vanuit dat dit een incident is geweest', zegt de woordvoerder. 'Waarschijnlijk heeft het met het paasweekend te maken. We gaan daarom ook niet structureel langere treinen inzetten op de maandagavond.'

Spits

Arriva zet vooralsnog alleen extra lange treinen in in de ochtend- en avondspits. 'Omdat er minder treinen rijden dan normaal zien we dat het toch iets drukker is in de spitsuren. Daarom zetten we rond die tijden twee treinstellen in, in plaats van één.'

Vitale beroepen

Openbaar vervoerbedrijven roepen al enige tijd op niet met de trein of bus te reizen. 'De trein is even geen uitje', zegt de NS erover.

'We roepen mensen op om niet met de trein te gaan', herhaalt de woordvoerder van Arriva. 'Laat het openbaar vervoer aan de mensen met een vitaal beroep, die de trein echt nodig hebben.'

