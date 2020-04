Kleine daling aantal verkeersdoden in provincie Groningen

In 2019 zijn er in onze provincie negentien mensen om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat zijn er drie minder dan in 2018 en zes minder dan in 2017.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk

Ook landelijk is het aantal verkeersdoden gedaald: 661 doden in 2019 tegen 678 in 2018.

Tekst gaat verder onder grafiek



Regionale verschillen

In Noord-Brabant, Gelderland en in Noord- en Zuid-Holland vielen de meeste dodelijke slachtoffers. Dat is niet vreemd, als je bedenkt dat daar, onder andere, meer autoverkeer is.

Andere vergelijking

Maar je kunt het aantal doden onder inzittenden van personenauto's ook omrekenen naar het aantal doden per miljard gereden kilometers. Zo zijn provincies beter met elkaar te vergelijken.

Dit laat zien dat er in onze provincie vorig jaar gemiddeld ruim twee doden waren per miljard gereden autokilometers.

Alleen in Noord-Brabant, Drenthe en Limburg ligt dit gemiddelde hoger.



Weinig snelwegen

Een van de mogelijke oorzaken hiervoor kan zijn dat er minder autosnelwegen zijn in de provincie. Want uit gegevens van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van begin dit jaar blijkt dat ruim zeventig procent van het aantal verkeersdoden valt op wegen waar sowieso niet harder dan tachtig mag worden gereden.

Zeven procent van de dodelijke ongelukken gebeurt op autosnelwegen.

Tekst gaat verder onder grafiek



Stijging onder jongeren

Onder twintigers en dertigers bleek landelijk het aantal verkeersdoden juist hoger te zijn dan een jaar eerder. Het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar dat omkwam in het verkeer is gestegen van 147 in 2018 naar 183 in 2019, een stijging van 24 procent.

Lees ook:

- Knoalster raad staat stil bij tragische ongelukken: 'Dit hakt er stevig in'