Gedupeerd door corona: duizenden kleine ondernemers krijgen financiële hulp

Door het coronavirus zijn duizenden kleine zelfstandige ondernemers en zzp'ers in onze provincie in de problemen geraakt. Zij hebben massaal aangeklopt bij hun gemeente voor hulp.

Deze getroffen groep kan gebruik maken van de zogeheten TOZO, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.

Die is verdeeld in een uitkering van maximaal 1052 euro voor alleenstaanden en ruim 1500 euro voor gehuwde ondernemers. Daarnaast is er een bedrijfskapitaalregeling met een maximale lening van ruim tienduizend euro.

Razend druk

In Winschoten is het bureau Interon die alle aanvragen van kleine ondernemers en zzp'ers verwerkt voor de gemeenten Oldambt, Pekela en Veendam. Theo van der Wal is casemanager bij Interon en heeft het momenteel razend druk.

'We hebben sinds het begin van de crisis aanvragen gehad van zo'n 750 ondernemers uit de drie gemeenten. Daarvan hebben we inmiddels zo'n 650 verwerkt. Nog dagelijks stromen aanvragen binnen.'

Ondernemers krijgen normaal gesproken binnen twee weken hun geld. Misschien een uitzondering daargelaten Theo van der Wal, bureau Interon

Om de stroom aanvragen te kunnen behandelen heeft Interon een aantal extra medewerkers ingehuurd. 'We kunnen het op die manier goed behappen. Ook door de fantastische steun van de sociale dienst van de gemeente Oldambt. Ondernemers krijgen normaal gesproken binnen twee weken hun geld. Misschien een uitzondering daargelaten.'

Bewijsstukken

Om voor hulp in aanmerking te komen, moeten de ondernemers wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bovendien moeten ze bewijsstukken inleveren bij hun aanvraag. En dat gaat niet altijd even goed.

'We zien dat ondernemers toch wel moeite hebben om de aanvraagformulieren goed in te vullen. Ik denk dat we bij zo'n kwart van de ondernemers navraag moeten doen naar de juiste informatie', zegt Van der Wal, die wel denkt dat dit steeds gemakkelijker zal gaan.

De uitkering van maximaal 1052 euro is afhankelijk van de inkomsten. De lening van tienduizend euro moet vanaf 1 januari 2021 terugbetaald worden met een rente van 2 procent. De ondernemers mogen daar drie jaar over doen.

Stroom wordt minder

Van der Wal ziet met name kappers, schoonheidssalons, rijschoolhouders en horecaondernemers aankloppen bij de gemeente.

'Maar ook vanuit de grafische sector krijgen we veel aanvragen. We zijn nu bijna een maand bezig. De stroom aanvragen wordt nu wel minder. Maar tijdens de paasdagen zijn er toch nog weer negentien ondernemers die een hulpvraag hebben ingediend.'

Een van die ondernemers die gebruik maakt van de TOZO is ondernemer Koert Hensema uit Blauwestad. Hensema doet in relatiegeschenken en promotie- en reclame-artikelen. Hij is erg te spreken over de hulp van de gemeente Oldambt.

Ik heb een aanvraag gedaan voor een uitkering en binnen een dag had ik het geld op de rekening Koert Hensema, ondernemer

'Ik heb een aanvraag gedaan voor een uitkering en binnen een dag had ik het geld op de rekening. Bovendien werd ik zaterdag door het bureau nog eens gebeld dat ik ook in aanmerking kom voor die lening van tienduizend euro. Dat is toch erg netjes.'

Inkomsten weggevallen

Hensema is in de problemen gekomen omdat het overgrote deel van zijn inkomsten zijn weggevallen door het coronavirus.

'Ik had in april en mei voor tienduizenden euro's aan opdrachten. Dat gaat vooral om allerlei artikelen voor bevrijdingsfeesten en festivals. Maar ook voetbalclubs als VVS, BNC en THOS hebben in deze maanden hun jubileumfeesten. Je moet denken aan t-shirts, tasjes maar ook had ik een bestelling van 15.000 mokken. Dat gaat allemaal niet door, want alles is afgelast. Alle handel is weg.'

Vaker in zwaar weer

Hensema hoopt dat de crisis snel voorbij is. 'Ik ben er nog wel redelijk rustig onder. Ik heb vaker in zwaar weer gezeten, maar op een of andere manier hoop ik nu dat het wel goed komt.'

Ook ziet Hensema dat in deze crisistijd de ondernemers onder elkaar hulpvaardig zijn.

'De leveranciers bijvoorbeeld. Die doen niet zo moeilijk als je even niet kan betalen. Ik hoop ook dat het zo blijft dat we elkaar blijven steunen. En vooral ook dat we elkaar wat gunnen...'

