Werk en geld tijdens corona: 'Kijk waar je euro heen gaat én waar je recht op hebt'

In Vroag&Antwoord stelden we deze en andere vragen aan arbeidsrechtadvocaat Boudewijn Smits van De Haan Advocaten & Notarissen en aan Monica Helbig, financieel coach bij Mijn Financiële Vrijheid.

Bekijk hier de hele Vroag&Antwoord terug:



Hieronder vind je een uitwerking van het gesprek. Zowel Smits als Helbig adviseren om eerst orde op zaken te stellen.

Weet wat je hebt

Helbig: 'Kijk eerst waar je geld nu heengaat, creëer dus inzicht. Zowel in je vaste lasten als in de variabele uitgaven. Kijk waar je kunt schrappen als het echt nodig is. En kijk waar je recht op hebt om je inkomen nog een beetje op te krikken.'

'De meeste mensen waar ik als financieel coach kom, hebben heel beperkt inzicht in hun inkomsten en uitgaven', legt Helbig uit. 'Zowel bij veel als weinig inkomen. Vaste lasten weten ze vaak enigszins nog wel, maar de variabele uitgaven zoals boodschappen en etentjes schatten mensen vaak honderden euro's lager in dan wat ze er echt aan uitgeven.'

Maak gebruik van NOW-regeling

'Kijk als ondernemer naar je omzetverlies ten opzichte van vorig jaar en schakel zo snel mogelijk de NOW-regeling in om in elk geval een deel van je loonkosten gecompenseerd te krijgen', zegt arbeidsrechtjurist Smits.

'Samen met huisvestingskosten zijn dat vaak de grootste lasten. Afhankelijk van je omzetverlies wordt een deel daarvan (tot 90%) gecompenseerd door de overheid, dus maak daar gebruik van.'

Minder werk en dus recht op vergoeding?

Kijker Ina Thomas vroeg of een bedrijf in aanmerking komt voor vergoeding van de overheid als medewerkers minder kunnen werken vanwege coronaveiligheid. Het gaat daarbij om twee uur minder werk per dag per werknemer.

Volgens Smits is daarbij afhankelijk of het bedrijf ook 20% of meer omzetverlies lijdt. Dan is er pas recht op een vergoeding. Het aantal (minder) gewerkte uren maakt dus niet uit, het gaat om het uiteindelijk verlies aan omzet.

Hoe hou je grip op je weekgeld?

Helbig reageert op een opmerking van kijker Herma Bos. Zij stelt dat alles duurder is geworden nu haar man de boodschappen doet. 'Dat hoor ik wel vaker, dat de één wat beter in boodschappen doen is dan de ander. Ik zou zeggen: geef dan een lijstje mee en hou je daaraan.'

Hoe moet je omgaan met het verplichte pinnen? Raak je dan niet sneller grip kwijt op je uitgaven? Dat wil kijker Jonny Schokker weten. Helbig geeft een tip: 'Open een aparte rekening waar je je week- of maandgeld stort. Haal daar niet je vaste lasten uit, alleen je variabele. Dan is het nog steeds op is op.'

Duurdere boodschappen?

Veel reacties komen binnen over de boodschappen: zijn die nou duurder geworden? Helbig zegt dat het haar nog niet echt is opgevallen, maar ze heeft wel bespaartips.

'Maak een lijstje en ga één keer in de week boodschappen doen, daar bespaar je mee', geeft Helbig als tip. 'En je moet veel bukken. Als je goed boodschappen doet ben je ook gelijk bij de sportschool geweest zeg ik altijd. In veel supermarkten liggen de budgetmerken onderaan. Dat scheelt veel geld.'

Als je goed boodschappen doet ben je ook gelijk bij de sportschool geweest Monica Helbig - Financieel coach

Daarnaast is zelf koken goedkoper dan bestellen of kant-en-klaarmaaltijden: 'Alle voorgesneden groenten zijn altijd duurder. Net als de pakjes en zakjes: haal zelf kruiden. Alles wat we uit gemak of tijdstekort deden, dat kun je nu besparen door het anders te doen. En vlees is vrij duur, dus neem eens een halve kipfilet in plaats van een hele.'

Verplicht zorgverlof

Kijker Wendy Hummel vraagt: Kan een werkgever je verplichten tot het opnemen van zorgverlof als je thuis moet passen op een ziek gezinslid?

'Ja, dat valt wel onder het zorgverlof', schets arbeidsrechtjurist Smits. 'Maar de maatregel is nu dat als één gezinslid ziek is, iedereen thuis moet blijven. Dat valt dan weer niet gelijk onder het zorgverlof. Dan kan een werkgever je ook niet verplichten dat op te nemen.'

'Ik hoor overigens wel vaak dat wordt gevraagd om verlof op te nemen', gaat Smits verder. 'Dat is niet verplicht, maar je kunt als werknemer bedenken dat het misschien niet heel onredelijk is om iets in te leveren. Aan de andere kant, voor een ondernemer blijft het loon toch hetzelfde, dus daar verandert het op korte termijn ook niets aan.'

Recht op loon

Wat als je twee weken thuis moet zitten vanwege RIVM-richtlijnen en je dan niet kunt werken?

Smits: 'In beginsel geldt dat je recht hebt op loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico komt van de werkgever. En dat is hier het geval. Dat jij niet kunt werken komt door een instructie van de overheid die min of meer gelijk is aan ziek zijn. Je mag niet naar je werk en dan heb je gewoon recht op loon.'

Vakantiedagen

En hoe zit het met vakantiedagen? Kan een werkgever je verplichten om die op te nemen als je niet op vakantie kunt door corona? Dat wil kijker Peter Naaktgeboren weten.

Smits legt uit dat dit niet het beginsel is: 'Vakantie is iets dat een werknemer aanvraagt en door een werkgever wordt vastgesteld. Maar wel op initiatief van de werknemer.'

Liggen eerder aangevraagde vakantiedagen dan nu ook al vast? 'Niet als je gewoon in Nederland bent en bent wel beschikbaar om te werken', vult Smits aan. 'Dan heb je in beginsel gewoon recht op loon. Je hoeft niet thuis te gaan zitten niksen als je vakantie door corona niet doorgaat.'



Je hoeft niet thuis te gaan zitten niksen als je vakantie door corona niet doorgaat Boudewijn Smits - De Haan Advocaten & Notarissen

'Maar ik zeg er wel gelijk bij: dit zijn omstandigheden waar het recht niet echt in voorziet. We hebben het in het arbeidsrecht over 'goed werkgeverschap en goed werknemerschap'. Dus het kan best zo zijn dat er ook iets van je mag worden verwacht, dat je de werkgever iets tegemoetkomt. Maar werknemers worden veel beschermd in het arbeidsrecht.'

Vakantiegeld

In mei krijgen veel mensen weer het vakantiegeld overgemaakt. Wat moeten we hier eigenlijk mee doen in deze periode? Allemaal uitgeven of flink sparen?

'Eerst even wegzetten op een spaarrekening tot je weet wat je er mee gaat doen', zegt financieel coach Helbig resoluut. 'Anders is het zomaar op aan andere dingen. Even parkeren ergens.'

Voor werkgevers is dit nu ook een flinke financiële kostenpost op een ongunstig moment. Wat kunnen die hier nog aan doen? 'Als het goed is hebben ondernemers al wat opzij gezet', zegt Smits. 'Een werknemer heeft er nou eenmaal recht op. Juist ook om deze klap op te kunnen vangen heeft de overheid de NOW-regeling ingesteld.'

'Misschien kun je nog afspreken dat het een maand later betaald mag worden', suggereert Smits. 'Maar dat is aan de werknemer en lang niet iedereen zal daarmee instemmen, want mensen rekenen ook op dat geld.'

Oproepkrachten

Veel oproepkrachten worden nu minder of niet opgeroepen hebben dan ook geen loon. Hoe zit het daar eigenlijk mee?

'Die vangen vaak achter het net', schets Smits. 'Er zijn gesprekken om die ook onder de NOW-regeling te laten vallen, maar dat is nu nog niet zo. Voor veel studenten is dit bijvoorbeeld ook een heel pijnlijke tijd.'

Waar kun je aankloppen?

Wat nou als je er met je huishoudboekje echt niet meer uitkomt? Waar kun je dan het beste terecht? Helbig verwijst naar een budgetcoach voor de eerste hulp, maar daarna ook naar de gemeente: 'Die hebben bijvoorbeeld een kredietbank en zijn verplicht om mensen te helpen.'

En hoe zit dat met ondernemers? Arbeidsrechtadvocaat Smits: 'Die NOW-regeling vraag je aan bij het UWV. Je stuurt documenten op, alles is online. Dat wijst zich vanzelf. Zzp'ers moeten bij de gemeente zijn voor een regeling.'

Helbig wijst ondernemers ook op de gemeente: 'Heel veel ondernemers weten helemaal niet dat er ook schuldhulpverlening is voor ondernemers. Je bent dan echt niet direct je bedrijf kwijt. Je schulden worden gesaneerd, maar als het levensvatbaar is kun je je bedrijf voortzetten. Er zijn allerlei mogelijkheden, dus ga naar de gemeente.'

Heel veel ondernemers weten helemaal niet dat er ook schuldhulpverlening is voor ondernemers Monica Helbig - Financieel coach

Wat kun je nu doen?

Mocht je dit nu lezen en denken: ik wil ermee aan de slag. Wat kun of moet je dan direct doen?

Monica Helbig reageert als eerst: 'Maak een overzicht van al je inkomsten en uitgaven over het hele jaar. Zet het per maand in excel bijvoorbeeld. Ga alles langs: heb ik het echt nodig? Kan het goedkoper? Ga je daar goed in verdiepen.'

Boudewijn Smits spiegelt een aantal vragen voor richting ondernemers: 'Ga na hoeveel je omzetverlies is. Ga na of je gebruik wilt maken van de NOW-regeling. Ga na of dat je de aankomende maanden doorhelpt. Denk je van niet? Maak dan geen gebruik van de regeling en ga ontslagaanvragen indienen bij het UWV. Maak je overigens wel gebruik van de regeling en moet je toch mensen ontslaan, dan mag dat zelfs ook nog, alleen krijg je dan een sanctie.'

En voor werknemers heeft Smits als afsluiter nog een tip: wees flexibel. 'Realiseer je dat werkgevers het ook echt niet makkelijk hebben. Sta soms op je strepen, maar niet altijd. Als je nu misschien heel strikt bent kan je werkgever misschien omvallen en dan kan het zo zijn dat je helemaal geen baan meer hebt. Wees bereid een beetje water bij de wijn te doen.'

Lees ook:

- Alles over corona in Groningen

- Kinderen achter het behang? Niet met deze tips!

- Fitheidsexpert: 'Voldoende beweging is belangrijk in deze tijd'