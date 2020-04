Al een week geen nieuwe coronabesmettingen onder UMCG-personeel

In de afgelopen zeven dagen is er geen enkele met corona besmette UMCG-medewerker bij gekomen. Dat blijkt uit een interne nieuwsbrief van het ziekenhuis.

Op zondag 5 april berichtte het UMCG over de laatste nieuwe coronabesmetting.

In totaal zijn er 2247 ziekenhuismedewerkers getest, daarvan zijn waren er 84 positief. Verspreid over afgelopen zondag en maandag hebben negen medewerkers een test ondergaan.

Maatregelen

Volgens UMCG-viroloog Bert Niesters is dat goed nieuws. 'Er was natuurlijk in het begin veel discussie over dat in Groningen zoveel werd getest, die discussie is nu ook wel afgerond. Maar ik ben blij dat we de mensen eruit hebben gevist, perfect en hartstikke mooi.'

Niesters ziet als belangrijke oorzaak de maatregelen die het ziekenhuis voor het personeel heeft genomen.

Geen bezoek uit rest van Nederland

Zo is er een streng reisbeleid, waarbij medewerkers wordt gevraagd om binnen de drie noordelijke provincies te blijven, ook wat betreft privézaken. Ook wordt medewerkers afgeraden bezoek te ontvangen van familie of vrienden van buiten Noord-Nederland.

Daarnaast wordt werknemers verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Bij medewerkers die wel positief zijn getest, is uitgebreid onderzoek gedaan naar met wie diegene allemaal in contact is geweest. Ook die mensen zijn vervolgens getest op het virus.

Geen cijfers

Het OZG in Scheemda wil geen gegevens delen over hoeveel medewerkers besmet zijn geraakt en of er in de afgelopen week een merkbare trend is in het aantal besmette medewerkers.

'Die cijfers zijn niet geheim, maar we delen ze niet. We willen onze energie liever besteden aan het tegengaan van het virus', aldus een woordvoerder.

Ook het Martini Ziekenhuis wil geen cijfers openbaar maken: 'Het zijn dagkoersen die op elk moment kunnen veranderen. We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan', zegt de woordvoerder.

Lees ook:

- Volg al het coronanieuws in ons liveblog