Arriva-directeur over zwartrijders in coronacrisis: 'Ongelooflijk laag en flauw'

Net als in de bus neemt ook in de trein het aantal zwartrijders toe, ziet Arriva-directeur Anne Hettinga. 'Ik zou bijna zeggen: hoe ziek kan je zijn?'

Het aantal zwartrijders in de bus neemt toe omdat mensen alleen nog met de OV-chipkaart kunnen reizen. Een los kaartje kopen bij de chauffeur kan op dit moment niet. Ook in de trein ziet de Arriva-directeur een toename van mensen die niet betalen.

Misbruik van omstandigheden

De directeur kan er niet bij. 'Juist in een tijd dat heel Nederland het moeilijk heeft ga jij een beetje misbruik maken van de omstandigheden. Het is wangedrag.'

Ook gevaarlijk

'Je brengt bovendien je medereizigers en onze medewerkers in gevaar', vervolgt een opvallend felle Hettinga. 'Controleurs moeten optreden tegen zwartrijders, en dat leidt weer tot agressie.'

Zwartrijden in tijden van corona is zo ongelooflijk laag en flauw Arriva-directeur Anne Hettinga

'Als je het openbaar vervoer wilt gebruiken, moet je ervoor betalen. Dat doet iedereen. Probeer dan niet Slimme Henkie te zijn door nu even zwart te gaan rijden. Het is zo ongelooflijk laag en flauw. En het past ook nog eens niet in deze tijd waarin we met elkaar de schouders eronder zetten om ons land door deze vervelende periode te loodsen.'

Te volle trein

Hettinga reageert ook op een incident dat maandagavond plaatsvond. Een sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen was te vol, en op station Buitenpost wilden mensen met koffers en fietsen de trein in.

'Dat is heel kwalijk. De trein is op dit moment alleen bestemd voor mensen die een vitaal beroep uitoefenen. Anderen maken dit mogelijk door in deze tijd niet met de trein te gaan.'

'Als je dat wel doet dupeer je mensen die de trein echt nodig hebben. Ik vind het echt heel kwalijk dat mensen met vitale beroepen gisteravond mogelijk niet op tijd op hun werk zijn gekomen.'

Tegennatuurlijke oproep

'Ook in de trein moeten we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Een volle bus of trein hoort er gewoon even niet bij', zegt Hettinga.

De directeur van één van de grootste openbaar vervoerbedrijven in Nederland roept dus op om vooral niet met de trein en de bus te gaan.

'Dat is heel tegennatuurlijk', vindt Hettinga. 'En dat geldt voor alle Arriva-medewerkers. Het zit ze in de genen om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te vervoeren. 's Ochtends, in de spits, zie je nu volledig lege stations. Dat gaat tegen alles in wat je menselijk gezien graag wilt.'

Anderhalvemetermaatschappij

Intussen bereidt Hettinga zich samen met andere OV-bedrijven en de ministeries voor op de situatie waarin de huidige 'intelligente lockdown' wordt afgebouwd. Het wordt dan mogelijk weer drukker in de trein, terwijl mensen wel afstand van elkaar moeten houden.

'Het kan zijn dat er tegen die tijd te weinig materieel beschikbaar is om de treinen lang genoeg te maken. Je kan de treinen bovendien niet onbeperkt langer maken: op een gegeven moment zijn de perrons niet meer lang genoeg.'

'Je zit nou eenmaal met beperkingen', zegt Hettinga. 'We hebben goede afspraken nodig, om te voorkomen dat een versoepeling van maatregelen nieuwe problemen veroorzaakt.'

Lees ook:

- Trein te vol bij Buitenpost: 'Laat het openbaar vervoer aan mensen die het nodig hebben'