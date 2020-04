'Overweldigende belangstelling' voor nieuwbouw in Marum: gemeente verloot kavels

De belangstelling om een woning te bouwen in het nieuwbouwplan Alberdaheerd 2 in Marum is zo groot dat de gemeente Westerkwartier heeft besloten de kavels te verloten.

Het college van B en W van Westerkwartier heeft een notaris opdracht gegeven de loting te doen. Voor de vierendertig vrije kavels hebben zich 204 gegadigden gemeld. 'Overweldigend', zegt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Westerkwartier.

Notaris ingezet

Vanwege de grote belangstelling wil de gemeente het proces van toewijzing zo transparant mogelijk laten verlopen. Daarom is ervoor om met een notaris te werken.

Dijkstra-Jacobi: 'De belangstellenden hebben zich gemeld via een inschrijfformulier op de site van de gemeente. We hebben ze onlangs allemaal gebeld om te vragen of ze nog steeds belangstelling hebben. En bij verreweg de meeste mensen was dat het geval. De belangstelling komt uit Marum, maar ook van buiten het dorp.'

46 kavels

Alberdaheerd 2 verrijst aan de zuidoostkant van Marum. In totaal zijn er 46 kavels beschikbaar, waarvan 34 vrijstaand en 12 half vrijstaand. Vorige week is begonnen met het woonrijp maken van het gebied.

Geen bijeenkomst

De gemeente wilde de verloting door de notaris in een openbare bijeenkomst laten verrichten, maar in verband met de coronamaatregelen gaat dat niet door. Dijksta-Jacobi verwacht dat de belangstellenden voor een kavel over een aantal weken te horen krijgen of ze tot de gelukkigen behoren.