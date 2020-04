Twee verdachten vrijgelaten in grootschalig wapen- en drugsonderzoek

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Wapens en drugs

Het gaat om een onderzoek naar wapenhandel, waarbij in een kringloopwinkel in Oosterwolde verschillende wapens en munitie gevonden zijn. Verder heeft de politie in een auto twee Kalasjnikovs, twee pistolen en drie kilo amfetamine (speed) gevonden. In een van de doorzochte panden vond de politie een zak met wapens in een plafond en lege verpakkingen van handgranaten.

In scène gezet

Tijdens de arrestaties, eind februari, werd een Marumer (43) in zijn been geschoten. Hij was op dat moment bij het Van der Valk hotel in Drachten. Volgens het OM gebeurde dat op het moment dat de man wapens zou overdragen.

De recherche heeft de verdachte de hele tijd in beeld gehad en de situatie onder controle gehad, zo stelt het OM. Het lijkt er dan ook op dat de politie de wapenoverdracht in scène gezet heeft om de verdachte op heterdaad te kunnen betrappen.

Belgische zaak

Ook werd bekend dat er banden waren tussen deze groep en een bende uit Antwerpen. De groep, die geleid werd vanuit het Friese Oosterwolde, leverde wapens en explosieven aan de Belgen.

De Belgische zaak kwam aan het rollen nadat gesprekken van de Belgische hoofdverdachte waren afgeluisterd. Daaruit werd duidelijk dat hun wapens en explosieven uit Noord-Nederland kwamen.

Mensenhandel

Verder is de aanklacht tegen hoofdverdachte Hendrik van der H. uit Oosterwolde uitgebreid. Hij werd eerst verdacht van wapenhandel, oplichting, mishandeling en een poging tot doodslag. Het OM verdenkt hem nu ook van mensenhandel.

Wat daar precies mee bedoeld wordt, wil het OM niet zeggen vanwege het lopende onderzoek. Er kan gedacht worden aan gedwongen prostitutie of gedwongen werk in een hennepkwekerij.

Het OM wil ook niet zeggen welke twee verdachten van de tien worden vrijgelaten. Het duo blijft verdacht, maar er is in de eerste instantie geen verdere aanleiding ze langer vast te houden.

Invallen

Op 27 februari werden er op 17 plekken in het Noorden invallen gedaan, waarbij tien mensen werden aangehouden. De invallen in onze provincie waren in Stad, Winschoten, Marum en Stadskanaal. Ook in Roden werd een pand doorzocht.

