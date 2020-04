SP hekelt fysieke vergadering Het Hogeland

Ondanks het coronavirus wil de gemeente toch vergaderen omdat er belangrijke besluiten nodig zijn. Zo moet er gesproken worden over het werelderfgoedcentrum, de invoering van diftar, het begraafbeleid en het aardbevingsbestendig maken van scholen.

Er is besloten om het minimum aantal raadsleden aanwezig te laten zijn om besluiten rechtsgeldig te maken. Vijftien personen zouden aanwezig zijn. De helft plus één.

Ziek

Linda Visser en Sandra Herkströter vormen de SP-fractie. Maar beiden hebben gezondheidsklachten. Herkströter behoort tot de risicogroep van het coronavirus en voelt zich daarnaast ook niet fit. Visser zit met koorts en hoestbuien thuis.

Omdat beiden vorige week ziek waren, is de raadsvergadering van toen verplaatst omdat niet alle fracties aanwezig waren. Maar beiden zijn nog steeds niet fit. Desondanks is er besloten om de raad toch door te laten gaan. Een lid van een andere partij zal dan aanschuiven om het minimum aantal raadsleden te halen.

'Pech'

'Ik hoop dat ik morgen weer beter ben anders hebben we pech. Wij kunnen ons dan niet laten horen. Wij zijn maar met twee mensen. Het is niet mogelijk om vervanging te regelen. Een partij met zeven zetels kan dat makkelijker', legt SP'er Visser uit. Ze voelt zich nog steeds ziek.

'Vorige week heb ik voor de vergadering mijn temperatuur gemeten. Ik bleek koorts te hebben. De vergadering is daarna geannuleerd. Nu is er door een meerderheid van de fractievoorzitters gekozen om de vergadering koste wat het kost door te laten gaan. Voor ons is dat ongunstig', zegt Visser. Bij een mogelijk vervanging gaat een vervangend lid van een andere partij niet de standpunten van de SP verwoorden.

Kritisch

De SP is kritisch over het werelderfgoedcentrum en wil daarom graag aanwezig zijn.

'Ook op de andere punten willen we ons standpunt laten horen. Ik hoop morgen beter te zijn. Morgenochtend meet ik mijn temperatuur weer netjes. Maar ik ben heel voorzichtig. Dus als ik mij weer zo voel dan blijf ik thuis', zegt Visser. Ze weet niet of ze het coronavirus heeft. Ze is niet getest. 'Het kan ook hooikoorts zijn'.

Digitaal vergaderen

De partij had liever gezien dat de raad nu al over was gestapt op het digitaal vergaderen. Daarvoor is een noodwet aangenomen en besluiten kunnen nu ook digitaal genomen worden. 'Als we een digitale vergadering hadden konden we erbij zijn vanuit huis. Dat is veel democratischer dan hoe het nu gaat. Iedereen kan dan zijn zegje doen', aldus Visser.

Het invoeren van digitaal vergaderen kost tijd volgens de gemeente Het Hogeland. 'Het vergt veel van iedereen om via internet te vergaderen. Er zijn wat handelingen voor nodig', vertelt woordvoerster Klarina Brands. 'Op woensdag 22 april gaan de raadsleden oefenen en een week later op 29 april gaan ze echt vergaderen'.

Onderwerpen stapelen zich op

Dat er deze week nog wel fysiek vergaderd wordt heeft volgens de woordvoerster te maken met de belangrijke punten. 'Anders ben je weer twee weken verder. En de onderwerpen waarover besloten moet worden stapelen zich inmiddels op', zegt Brans. 'Op 1 januari moet het nieuwe diftar systeem ingevoerd worden. Als daar nu niet over besloten wordt, heeft dat weer gevolgen voor de uitvoering'.

Ze begrijpt dat de SP baalt, maar wijst erop dat een meerderheid van de fracties ervoor heeft gekozen om toch eerst nog fysiek te vergaderen.

