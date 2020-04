Scholen vangen steeds meer kwetsbare kinderen op

Het gaat om kinderen die te maken hebben met problemen thuis, zoals huiselijk geweld, schulden, psychiatrische problemen of gedragsstoornissen.

Langer volhouden

De kinderen krijgen geen les op school, maar kunnen onder begeleiding van een docent enkele dagdelen per week huiswerk maken, net als kinderen van ouders met een vitaal beroep. Het is bedoeld om kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis meer lucht te geven.



Het veel spanning geven als je elke dag op elkaars lip zit Miriam Feddema - WIJ Groningen

'Als ouders te maken hebben met extreme armoede, kan het veel spanning geven als je elke dag op elkaars lip zit. Je hebt een korter lontje waardoor de kans op huiselijk geweld groter is. We willen dat deze mensen het langer volhouden', zegt Miriam Feddema van WIJ Groningen.

Extra plaatsen

De gemeente Groningen stelde 120 plekken beschikbaar voor kwetsbare kinderen in het basisonderwijs. Deze zijn inmiddels allemaal gevuld. 'Wij kijken samen met scholen en wijkteams continu of er nog extra plaatsen nodig zijn', zegt Feddema.

Ook middelbare scholen en MBO's vangen kwetsbare jongeren op. Voor het voortgezet onderwijs zijn in totaal tachtig plekken, bij het Alfa-college en het Noorderpoort dertig.

Hoe langer, hoe meer

Bij scholenstichting OPRON (met achttien scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang inmiddels gelijk aan het aantal kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

'We zien het langzaam groeien', zegt bestuurder Marieke Andreae. 'Hoe langer kinderen thuis zitten, hoe lastiger de situatie soms wordt. Toch valt het me nog mee hoeveel kinderen opvang nodig hebben. We zien het niet explosief toenemen.'

Onbereikbaar

Soms hebben scholen moeite om deze kwetsbare kinderen te bereiken. Volgens de PO-raad zijn landelijk 7.000 basisschoolleerlingen onbereikbaar nu iedereen thuis zit. Ook in Groningen komt dat voor.

'De redenen waarom we geen contact kunnen krijgen met kinderen zijn heel divers', zegt Feddema. 'We hadden bijvoorbeeld een leerling die thuis geen wifi bleek te hebben en slecht bereikbaar was per telefoon. Die hebben we vervolgens geholpen. Er hoeven niet per se ernstige problemen achter te zitten.'

Tolk

Ook de taal vormt soms een barrière, merkt Andreae: 'Vorige week hadden we geen contact met een gezin vanwege een taalprobleem. Toen hebben we een tolk ingezet die zowel Arabisch als Nederlands kan. Daardoor hebben wij dat gezin weer goed in beeld.'

De OPRON-bestuurder herkent zich niet in de landelijke cijfers: 'Wij hebben met alle leerlingen contact. Ouders zijn ontzettend dankbaar en blij en dat maakt dat we dit met liefde doen.'

'Blijven bellen en appen'

Ook scholengroep Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) weet waar alle kinderen zijn. 'We weten alleen niet wat de vorderingen zijn. Soms zie je ze een paar dagen wel en dan een week niet', zegt bestuurder Bejanne Hobert.

'We blijven bellen en appjes sturen om deze kinderen aan het leren te houden',

Zolang scholen dichtblijven

Feddema verwacht dat het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de noodopvang de komende weken licht blijft groeien. De maatregel blijft van kracht zolang de scholen dicht moeten blijven, in elk geval tot en met 28 april.

Volgende week dinsdag besluit het kabinet wat er de periode daarna gaat gebeuren.

Lees ook:

- Scholen proberen achterstand bij leerling te voorkomen

- Gezinnen krijgen lucht: ook kwetsbare kinderen krijgen opvang

- Alles over de coronacrisis