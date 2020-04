'Ik zie leerkrachten nog niet met mondkapjes voor de klas staan'

Schoolbestuurders in het basisonderwijs hebben begrip voor de zorgen die leraren hebben over het heropenen van de scholen. Sommige bestuurders delen die zorgen. Zij willen eerst duidelijkheid van het RIVM en het Rijk voordat de scholen open kunnen.

Leraren maken zich grote zorgen over de veiligheid en gezondheid als de scholen weer open gaan. Dat blijkt uit een enquete van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder vijfduizend leden.

De scholen in Nederland zijn sinds 16 maart gesloten. Het kabinet beslist volgende week of de scholen na de meivakantie langer dicht moeten blijven. In landen als Frankrijk en Denemarken gaan de scholen gefaseerd weer open.

Veiligheid geborgd

Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (25 scholen) vindt dat we de aanleiding om de scholen te sluiten niet moeten vergeten. 'De veiligheid moet geborgd zijn voordat je de scholen weer opent', zegt hij. 'Kinderen zitten niet stil in een leslokaal en ze moeten door dezelfde deur naar binnen. Hoe veilig is dat?'

Het RIVM doet momenteel onderzoek naar het besmettingsgevaar onder kinderen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

Voor Geert Bijleveld van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (21 scholen) is het onderzoek een belangrijk onderdeel van het besluit om de scholen al dan niet te heropenen. Hij vindt dat het alleen kan als er geen besmettingsgevaar is.



Leg een kleuter maar eens uit dat hij op anderhalve meter afstand moet blijven Marieke Andreae - Scholengroep OPRON

Leerkrachten in kwetsbare groep

'Wij hebben ook leerkrachten die zorgen hebben, met name omdat ze zelf in een kwetsbare groep zitten', zegt hij. 'De gemiddelde leeftijd van leerkrachten ligt nog altijd rond de vijftig jaar.' Anderhalve meter afstand houden in een klas kan daarnaast lang niet altijd, vindt Bijleveld. 'Hoe jonger kinderen zijn, hoe moeilijker dat wordt. Je gaat het nooit helemaal kunnen voorkomen.'

Zo denkt Marieke Andreae van scholengroep OPRON (18 scholen) er ook over. 'We zijn tot alles bereid, maar ik denk niet dat het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden in klassen. Leg een kleuter maar eens uit dat hij op anderhalve meter afstand moet blijven. Maar ook in het speciaal onderwijs is het niet reëel om dat na te streven.'

?Ideeën opdoen

Stichting Quadraten (34 scholen) in het Westerkwartier vraagt deze week in de eigen organisatie rond om ideeën op te doen voor als het wel zover is dat de scholen heropend worden.

'Wij hebben geen idee van de maatregelen volgende week en er zijn heel veel verschillende scenario's denkbaar', zegt bestuurder Wilma Drenth. 'We vragen dit nu zodat we zelf alvast een idee hebben van wat wel kan en wat niet.'

Ook Drenth spreekt leraren met twijfels. 'Dat is logisch', zegt ze. 'Twijfels hebben we allemaal.'



Ik zie de leerkrachten nog niet met mondkapjes voor de klas staan Jaap Hansen - SOOOG

Theorie versus praktijk

Bij SOOOG wordt net als bij Quadraten nagedacht over oplossingen als de scholen weer open gaan. 'Is het denkbaar dat je met een part-time lesrooster gaat werken?', vraagt Hansen zich hardop af. 'Maar je loopt ook tegen praktische problemen aan, want tussen theorie en praktijk bestaat een groot verschil.'

De discrepantie tussen theorie en praktijk zien ze bij OPRON ook. 'Ik sprak met een directeur die een leerling op stelten zag lopen', vertelt Andreae. 'Hij zag hem wankelen en rende er naartoe om hem op te vangen. Ik ben blij dat die leerling niet viel, maar zo kun je geen anderhalve meter afstand houden.'

Hansen: 'Dit wordt niet zo'n makkelijk verhaal. Ik zie de leerkrachten nog niet met mondkapjes voor de klas staan.'

