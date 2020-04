Bouwbedrijven kunnen rekenen op steun van provincie

Dat is een van de maatregelen waarmee de provincie de bouw- en infrasector in Groningen tegemoet komt.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland had de drie noordelijke provincies per brief gevraagd wat Groningen, Friesland en Drenthe zouden kunnen doen in deze onzekere tijden.

Eerder onderhoud plegen

Het opschorten van boeteclausules is een van de maatregelen. Daarnaast kijkt de provincie welke onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

'De aanleg van de rotonde op de N360 bij Ten Post is zo'n voorbeeld', vertelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dat project hebben we naar voren gehaald. Ook bij de zuidelijke ringweg hebben we het intrillen van de damwanden niet in het weekend gepland, maar doordeweeks. We zien daarnaast gelukkig ook dat andere werkzaamheden doorgaan.'

'Daarnaast hebben we afgesproken dat we soepeler omgaan met boeteclausules. Tijdsoverschrijdingen als gevolg van de coronacrisis kunnen aannemers niet aangerekend worden' zegt Gräper.

Nieuwe problemen

De crisis zorgt ervoor dat nieuwe projecten met nieuwe problemen worden opgezadeld. Zo is de provincie voornemens nog voor de zomer met een ontwerptracébesluit voor de verdubbeling van de N33 vanaf Zuidbroek richting Appingedam te komen.

Maar dat brengt een ander dilemma met zich mee, want zo'n besluit moet schriftelijk ter inzage worden gelegd voor omwonenden en andere belanghebbenden.

'De wet zegt dat dit fysiek moet gebeuren, dat het schriftelijk ter inzage moet worden gelegd. Daarnaast organiseren we altijd inloopavonden bij dergelijke projecten. Maar hoe doe je dat in deze tijd? Dat is echt een zoektocht.'

