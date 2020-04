Ic-opnames coronapatiënten voor eerst deze maand onder de vijftig

Het aantal patiënten met een coronabesmetting dat in Groningse ziekenhuizen op de intensive care ligt, is voor het eerst deze maand onder de vijftig gedoken.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN) meldt vandaag dat het vandaag om 48 patiënten gaat.

Ook liggen er momenteel nog 66 coronapatiënten op de Groningse verpleegafdelingen.

Sinds 27 maart maakt het ROAZ NN dagelijks het aantal door Covid-19-patiënten bezette ziekenhuisbedden bekend, zowel voor de intensive care als daarbuiten. In de grafiek hieronder zie je per dag om hoeveel patiënten het gaat.



De druk op de ic's neemt af, maar dat wil niet zeggen dat er geen druk meer is Karien Heijstek - woordvoerder ROAZ N-N

'Druk neemt wat af'

Volgens Karien Heijstek, woordvoerder bij ROAZ Noord-Nederland, kun je zeggen dat de druk op de ic's in Groningen en ook in Noord-Nederland als geheel aan het afnemen is.

'Maar dat wil niet zeggen dat er geen druk meer is. Want die druk is nog altijd hoger dan we normaliter gewend zijn.'

Ze doelt daarbij op het aantal beschikbare ic-bedden, dat nog steeds dubbel zo hoog is als in normale tijden. 'Maar er is wel nog steeds voldoende ruimte om patiënten op te vangen', benadrukt ze.

Niet gelijk op

Dat het aantal patiënten op de verpleegafdelingen niet daalt, is volgens Heijstek niet vreemd. Zo verblijven veel patiënten die van de ic's komen vervolgens nog een tijdje op de verpleegafdelingen.

'Bovendien gaan door de relatief lage aantallen het aantal ic-opnames en de opnames op verpleegafdelingen nooit helemaal gelijk op.'

