Voorbereidingen DelfSail gaan ondanks coronavirus op volle kracht door

De organisatie van DelfSail heeft vooralsnog weinig last van het coronavirus. In juni volgend jaar vindt het maritieme evenement plaats in de haven van Delfzijl.

'We zijn optimistisch en hopen dat het er volgend jaar rond deze tijd een stuk beter uitziet', zegt directeur Jeannette Blijdorp.

Planning maken

Hoewel de start van het evenement nog ver weg lijkt, bepalen de schepen de komende maanden al hoe hun planning er volgend jaar uitziet. DelfSail hoopt in juni de eerste namen van tall ships te kunnen noemen. Het is nu nog de vraag of dat gaat lukken.

'De mensen waarmee wij afspraken maken, kunnen ook niet in de toekomst kijken. Ze gaan een jaar van tevoren niet annuleren. Ook wij hebben geen idee hoe het zich zal ontwikkelen, dus gaan we verder met het werven van schepen, sponsoren en vrijwilligers', zegt Blijdorp.

De organisatie van DelfSail heeft wel verschillende fysieke afspraken moeten annuleren vanwege het coronavirus. Die kunnen later weer worden ingehaald. Vooralsnog levert dat geen problemen op in de planning.

Gevolgen crisis

Door alle overheidsmaatregelen komt een deel van de bedrijven in financiële problemen, ook in het Eemsdelta-gebied. Toch merkt Blijdorp nog geen terugtrekkende bewegingen van potentiële sponsoren:

'Sommige afspraken zijn on hold gezet, maar mensen haken niet af. Iedereen gaat ervan uit dat dit vreselijke virus ons land volgend jaar weer verlaten zal hebben.'

Schepen in problemen

Een aantal schepen die de organisatie op het oog heeft, is de afgelopen periode wel in de problemen gekomen door het coronavirus. Door strenge maatregelen mogen ze bijvoorbeeld niet meer aanleggen in havens van andere landen.

'De Europa moet bijvoorbeeld in één ruk van Argentinië terug naar Nederland varen. Dat is een reis van tweeënhalve maand, zonder stop. Dat hakt er enorm in bij de bemanning', zegt Blijdorp. Ze heeft de bemanning middels een bericht een hart onder de riem gestoken.

Live bij RTV Noord

DelfSail is van 10 tot en met 13 juni 2021 in de haven van Delfzijl.

