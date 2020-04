Coronabesmetting Cosis in woongemeenschap Chopinlaan in Stad

De eerder gemelde coronabesmettingen van een aantal medewerkers en cliënten van zorginstelling Cosis blijken te zijn in de vestiging aan Chopinlaan 10 in de stad Groningen.

Dat bevestigt locatiehoofd Johan Pas namens Cosis.

20 procent cliënten besmet

Het Cosis-personeel is inmiddels over de besmetting geïnformeerd. De directie van de instelling wil niet kwijt hoeveel mensen er precies zijn besmet, maar het zou gaan om ruim 20 procent van de cliënten. Zowel zij als de medewerkers zouden alleen milde symptomen hebben. Geen van de patiënten is opgenomen in het ziekenhuis.

Alle cliënten op deze locatie, volwassenen met een mentale en meestal ook een lichamelijke beperking, zitten sinds de uitbraak van bijna twee weken geleden, geïsoleerd op hun kamer. De zieke zorgmedewerkers zitten in thuisisolatie

Moeilijk te voorkomen

'Het is in instellingen als de onze erg moeilijk om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten', legt locatiehoofd Pas uit: 'Ten eerste hebben ze allemaal lichamelijke verzorging nodig en bovendien zijn veel van de bewoners emotioneel een baby of peuter, die niet begrijpen dat ze anderhalve meter afstand moeten houden.'



Het personeel draagt beschermende pakken, waardoor bewoners de vertrouwde gezichten niet meer herkennen Martine Meijndert - Verpleegkundige Cosis

Beschermende pakken

Zo begrijpen de meeste bewoners ook niet waarom ze op hun kamer moeten blijven en er geen bezoek komt, vertelt verpleegkundige Martine Meijndert:

'Ze zijn boos en verdrietig. Het personeel draagt beschermende pakken waardoor ze de vertrouwde gezichten niet meer herkennen en bovendien werken er nu in verband met de uitbraak ook invallers op de afdeling. En ook voor het personeel is dit verschrikkelijk zwaar om met dat verdriet om te gaan zonder te kunnen troosten. Lichamelijke nabijheid is normaal gesproken onderdeel van het werk.'

Beeldbellen

Overigens zijn de kamers niet op slot: als bewoners eruit willen, moeten ze met zachte drang weer worden overgehaald om op hun kamer te blijven. Het contact met de buitenwereld verloopt, voor zover mogelijk, via beeldbellen met familieleden en mantelzorgers.

Quarantaine

Waar de besmetting vandaan komt, is onduidelijk. De locatie was vier weken geleden al van de buitenwereld afgesloten, dus het virus waarde er toen al rond, of het is naderhand meegenomen door een medewerker.

Ook is onbekend hoe lang de quarantaine van de bewoners nog moet duren, omdat er mogelijk nog nieuwe gevallen opduiken. Pas als er twee weken geen besmettingen meer zijn bijgekomen, zouden de niet besmette bewoners weer wat vrijer kunnen bewegen.



