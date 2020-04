Donar zoekt coach met internationale ervaring als opvolger van Braal

'We waren op zoek naar nieuwe impulsen', is de voornaamste reden van het besluit', reageert De Vries.

'Veel bereikt'

'We hebben de afgelopen vijf jaar natuurlijk heel veel bereikt met Erik Braal. We hebben een enorme groei doorgemaakt en heel veel gewonnen. Maar ik ben natuurlijk aan het kijken hoe wij de volgende stap kunnen gaan zetten', aldus 'mister Donar'.

'Uiteindelijk, na heel veel nagedacht te hebben, en na overleg met de rest van het bestuur, hebben we besloten om met een nieuwe coach voor een nieuwe impuls te zorgen, om zo een volgende stap te kunnen maken. Dat is de afweging geweest', vat De Vries het samen.

'Lat ligt hoog'

Over een opvolger is natuurlijk ook al nagedacht. 'We hebben een profiel. We hebben topcoaches gehad, dus de lat ligt hoog. De nieuwe coach kan instappen op een hoog niveau.'

'Internationale ervaring'

'Het moet een coach zijn met internationale ervaring, met bewezen kwaliteit, met een winning record, met succes in het verleden. We leggen dus nogal wat eisen neer. Ervaring in andere Europese competities is een pre, net als betrokkenheid bij een nationaal team. Dat soort zaken weegt mee.'

De Vries lijkt een coach met een Donar-verleden uit te sluiten als opvolger. 'Alles kan, maar dat heeft niet mijn voorkeur. Ik weet niet of dat werkt. Dat vind ik, maar dat kan ik best fout hebben hoor. Ik ben daar in elk geval geen fan van.'

'Opvolger op het oog'

Op de vraag of de club al iemand op het oog heeft, antwoordt De Vries duidelijk: 'Ja. We zijn met een profiel aan de slag geweest. Dat heb ik ook heel duidelijk twee maanden geleden bij Erik aangegeven. Toen hebben we een gesprek gehad. We zijn toen uit elkaar gegaan met de mededeling van: Oke, over drieënhalve maand eindigt je contract. Beide partijen hebben het recht om andere opties te onderzoeken.'

'Ik kan natuurlijk niet voor Erik spreken, maar ik heb andere opties onderzocht. Er zijn dus kandidaten geweest, en we hopen binnen afzienbare tijd met nieuws daarover te komen. Maar we willen dit eerst goed afsluiten.'

Reactie Braal

'Ik heb vanmiddag om half drie met Erik en Jannes (voorzitter Stokroos, red.) gezeten. Erik nam het heel goed op. We hebben het gewoon op een heel goede manier uitgepraat. We hebben waardering naar elkaar uitgesproken. Hij gaf aan dat hij een fantastische tijd in Groningen heeft gehad.'

'Heel dankbaar'

'Wij hebben aangegeven dat we heel dankbaar zijn dat hij Donar in vijf jaar tijd naar een heel hoog niveau heeft gebracht en heel veel heeft gewonnen. We zijn op een goede manier uit elkaar gegaan en ik hoop de verstandhouding goed blijft.'

'We zijn vooral op zoek naar nieuwe impulsen en een andere benadering', besluit De Vries, 'zodat de spelers, het bestuur en de organisatie weer worden uitgedaagd. Welke coach je ook neemt, diegene zal altijd weer een andere benadering hebben en dat geeft weer een nieuwe impuls aan de hele organisatie.'

