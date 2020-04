Oldambt wil doorgaan met de lokale omroep

Eind 2015 werd de omroep aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Oldambt voor een periode van vijf jaar. Die periode eindigt 4 juli.

'Goede ontwikkeling'

Voor de omroep zelf is het zo klaar als een klontje: Oldambt en RTV GO moeten blijven samenwerken. De motivatie van de vrijwilligers: 'De naamsbekendheid is gestegen, mensen kijken en luisteren langer en de omroep wordt met een 7,1 beoordeeld. In 2015 was dat nog een 6,8.'

Naast de stijgende lijn, kan politiek Oldambt ook flink baat hebben bij het werk van de vrijwilligers. Zij hebben namelijk weinig te vrezen van de omroep, blijkt uit een deel van de motivatie van RTV GO:

'Omdat wij weten hoe de hazen lopen en wij de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de commissieleden graag de mond gunnen voor positieve informatie, daarom alleen al zou u er belang bij moeten hebben.'

Iets meer zekerheid

De gemeente Oldambt verkeert in financieel zwaar weer. Daardoor is de lokale omroep ook op een lijst komen te staan met eventuele bezuinigingen. RTV GO krijgt jaarlijks 23.000 euro subsidie.

Mocht de samenwerking voortgezet worden, dan krijgt RTV GO sowieso de komende vijf jaar zendtijd toegewezen. Dat geeft de lokale omroep in elk geval iets meer zekerheid.

Complimenten

Dinsdagavond spraken commissieleden over de voortzetting van de samenwerking. Zij spraken hun complimenten uit over de omroep. Raadsleden gaan uiteindelijk bepalen of de samenwerking ook echt doorgaat, maar dat is na de vergadering van dinsdagavond een formaliteit.

