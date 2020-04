Politie deelt beelden en signalement brandstichter zendmast

Tv-programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden vertoond waarop te zien is hoe iemand brand probeert te stichten in een zendmast aan de Koningsweg in Stad.

De beelden zijn gemaakt met een bewakingscamera.

Metershoge vlammen

De brandstichting in de zendmast vond vrijdagavond plaats. Op de videobeelden is te zien hoe een man zijn auto vlakbij de zendmast parkeert. Vervolgens stapt hij uit, loopt met een jerrycan naar de zendmast toe en giet een brandbare stof tegen de mast aan. Vervolgens ontsteekt hij de boel.

Een getuige van de brandstichting sprak eerder al over metershoge vlammen. Toen hij de brandstichter wilde aanspreken op zijn daad, vluchtte de man per auto.

Bekijk de beelden hieronder



Duidelijk signalement

In de uitzending van Opsporing Verzocht gaf de politie een duidelijk signalement van de verdachte. Het gaat om een man die afgelopen vrijdag rond 20.45 uur in een blauw-zwarte Toyota Aygo uit 2014 aan de Koningsweg was. De blanke man is ongeveer 1.90 lang en tussen de 25 en 30 jaar oud. Ook zijn kenteken, dat eindigt op '49' is deels te zien op de camerabeelden.

Dertien branden in elf dagen

Groningen is niet de enige plaats waar de afgelopen tijd zendmasten in brand werden gestoken. Landelijk waren er dertien branden in elf dagen tijd.

Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie noemt de brandstichting 'levensgevaarlijk.' Hulpdiensten zijn, vanwege de defecte zendmast, tijdelijk niet bereikbaar.



De reeks brandstichtingen houdt vermoedelijk verband met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken dit nadrukkelijk tegen.

Lees ook:

- Dader op de vlucht na brandstichting in zendmast; getuige ziet metershoge vlammen

- Minister: brandstichting zendmasten aanval op hulpdiensten