Dorpsbelangen Westerlee blijft erop hameren: 'Wij willen brandveilig wonen'

Maanden zijn verstreken, maar de zorgen in Westerlee zijn nog steeds even groot. Ongeveer een half jaar geleden ging een woning in het dorp in rook op. Saillant detail: omdat de woning een 'witte vlek' is, was er een gebrek aan bluswater.

Het dorp kent 35 zogenaamde witte vlekken: plekken waar bluswater niet direct voorhanden is. Dorpsbelangen vraagt al tijden om een oplossing, maar die blijft voorlopig uit.

De provincie Groningen telt in totaal zo'n vijfduizend van dit soort witte vlekken.

Zorgen

Kees Kaats heeft zich namens Dorpsbelangen Westerlee al vaker uitgesproken over dit probleem. Hij woont naast het pand dat in november vorig jaar in rook opging. Kaats maakt zich zorgen - 'Ik slaap onrustig als de kleinkinderen hier zijn' - en is kwaad.

Kaats schrijft in een brief naar de gemeente Oldambt: 'Waarom wacht onze vereniging al vijf maanden op antwoord op onze brief? Ik woon op zo'n witte vlek. Er zijn geen brandkranen aanwezig en er is ook geen oppervlaktewater. Dat betekent dat als er brand ontstaat in mijn huis, deze tot de grond toe afbrandt. De gemeente verzaakt in het uitvoeren van haar primaire taak: zorg dragen voor de veiligheid van haar inwoners.'

Veiligheid niet te garanderen

Dinsdagavond vergaderde politiek Oldambt over dit onderwerp. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema:

'In 2009 is afgesproken dat wij niet accepteren dat mensen en dieren verloren gaan, maar wel dat woningen verloren kunnen gaan. Een brandveiligheid van honderd procent kan ik helaas niet garanderen.'

Sikkema laat weten dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om het probleem met de witte vlekken in Oldambt op te lossen. Van het nooit beantwoorden van de brief van Dorpsbelangen Westerlee is zij zich niet bewust. 'Ik ging er vanuit dat wij geantwoord hebben, dus ik ga een check-up doen.'

Oplossing

De oplossing is volgens dorpsbelangen heel makkelijk: schaf meerdere tankwagens aan, net zoals andere provincies gedaan hebben. Maar dat is volgens Sikkema en ook volgens Jaap Kuin, woordvoerder namens de Veiligheidsregio Groningen (VRG) op dit gebied, makkelijker gezegd dan gedaan.

Kuin vertelt: 'Je moet je onder andere afvragen hoe die tankwagens betaald worden. Meerdere gemeenten hebben het niet zo breed. En daarbij gaat het niet alleen om de aanschaf, het gaat ook om het stallen van de wagens, mensen moeten getraind worden en er moeten centrale plekken gevonden worden voor de hele provincie.'

Sikkema daarover: 'Het is een van de scenario's die onderzocht worden, maar gewone brandweerauto's blijven ook nodig. Als je praat over bijvoorbeeld het centrum van Winschoten, dan kunnen kleinere wagens handig zijn. Het is daar namelijk smaller. Dan moet je dus wel blijven werken met waterpunten, je kunt dan niet volledig over op tankwagens.'

Tempo eruit door coronacrisis

Sikkema en Kuin hadden graag gewild dat zij Dorpsbelangen Westerlee een pasklare oplossing konden bieden, maar dat is volgens hen moeilijk in deze tijd.

Kuin vertelt: 'Er zou nu echt schot in de zaak zitten, wij waren zwaar in voorbereiding voor dit probleem, maar toen kwam de coronacrisis. De VRG wordt daar nu enorm mee belast. Wij zijn er echt mee bezig, maar het tempo is er daardoor flink uitgehaald.' Sikkema sluit zich aan bij die woorden.

Wanneer de oplossing er wel ligt, is moeilijk te zeggen. Dat ligt volgens de bestuurders aan de hoeveelheid werk die de Veiligheidsregio overhoudt aan de coronacrisis.

