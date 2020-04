'Trotse' Braal zag breuk met Donar aankomen: 'Ik werd niet meer overal in betrokken'

'Het gaat wel goed hoor', zo begint Braal het gesprek vanaf het eilandje in Friesland, waar hij woont. 'Ik sta net naar een biddende torenvalk te kijken, die op mijn pad komt. Die hangt stil in de lucht om te kijken of hij een muisje kan pakken.'

'Vermoeden'

'Ik had de afgelopen tijd natuurlijk genoeg vrije tijd om na te denken over de situatie. Er waren twee opties: ik ging door of ik ging niet door. Mijn vermoeden was al dat mijn contract niet verlengd zou worden.'

'Niet meer betrokken'

Braal legt uit. 'Gewoon vanwege de signalen die je krijgt. Je voelt op een gegeven moment: Ik word niet overal meer in betrokken. In deze periode ga je kijken wat je komend seizoen gaat doen. Dan ga je evalueren samen met het bestuur. Wie hebben het goed gedaan, wie niet? Met wie willen we per se door? Zijn er vervangers? Dat soort zaken.'

'Alles wat gericht was op volgend seizoen, daar was ik niet meer bij betrokken. Dus dan voel je het natuurlijk wel aankomen.'

'Het kan natuurlijk zijn dat een bestuur met deze coronacrisis nog niet helemaal bezig is met volgend jaar, dus er zijn argumenten dat zoiets niet meer gebeurt. Toch dat zijn dat wel onbewuste signalen dat je niet verder gaat, als je niet overal meer in betrokken wordt.'

Op elkaar uitgekeken?

Na de vraag of Braal de beslissing kan begrijpen, is het even stil… 'Uuhh ja. Waarom? Kijk, als je vijf jaar met elkaar werkt, dan ontstaan er ook situaties dat je misschien wel op elkaar uitgekeken bent. Ik kan me dat naar mij toe heel goed voorstellen.'

'Ik ben namelijk een coach die veel vraagt van zichzelf. Ik werk vrij hard en zit er bovenop. En ik voel me eigenlijk een soort eigenaar van de club. Zo van die club is van mij en zo'n spelersgroep: die is van mij. Dus als iemand iets zegt over een speler, dan voel ik mij aangesproken. Zo van: wat heb jij te zeggen over mijn werk?'

Irritatie?

'Omdat je het met hart en ziel doet, dan is er een gevaar dat je er misschien wel te dicht op zit. Ik kan me voorstellen dat als je altijd zo bent, dat dat soms ook wel eens irriteert voor anderen. Ja, ik bemoei me met dingen. En dat is vaak heel positief en soms kan dat wel eens te ver gaan en daar ben ik me heel erg van bewust. Ik heb een mening en die laat ik vaak duidelijk merken.'

'Nou, misschien zijn ze er nog niet op uitgekeken, maar waarvan je wel het gevoel hebt dat dat in de nabije toekomst wel een probleem kan worden. En je gaat nu afwegen van: ga je nog door? En dan zeg je: Ja, er is een kans dat dat niet goed gaat lopen. Dan moet je dus maatregelen nemen.'

Herman van den Belt

'Ik vind het eerlijk gezegd ook wel wat hebben als een coach ergens heel lang zit. Dat je door slechte en goede tijden bent heengegaan. Zoals Herman van den Belt bij Zwolle. Daar zullen ze het ook niet altijd honderd procent met hem eens zijn, maar dat heeft ook wel wat.'

'Aan de andere kant zitten we bij Donar in een topsport omgeving en je wil het daar gewoon goed hebben. Je wilt daar de juiste mensen hebben zitten op de juiste plek, zodat je weer een volgende stap kan gaan maken. En als je het gevoel hebt dat je dat met Erik Braal niet gaat doen, dan moet je deze beslissing nemen.'

'Zonder overleg'

'Het enige is…Het bestuur heeft nu, en dat komt misschien niet supergoed uit in het persbericht, maar het bestuur heeft gewoon aan mij de mededeling gedaan. De beslissing is genomen, we gaan niet met hem door, zonder dat daarbij overleg was over de verschillende scenario's. Dat heeft het bestuur zo besloten, dus dat heb ik dan voor kennisgeving aangenomen.'

'Super veel trots'

Braal is duidelijk over met welk gevoel hij terugkijkt op vijf jaar Donar. 'Met super veel trots. Terwijl ik een ongelofelijke hoeveelheid leeuweriken voor me zie en dat is heel bijzonder, want die komen hier helemaal niet zo heel veel voor. Het zijn er echt wel een stuk of veertig', zo is hij even afgeleid.

Braal vervolgt: 'Wat overheerst is gewoon trots. Ik heb bij een ontzettend mooie club gewerkt in een prachtige basketbalstad. Het is gewoon de mooiste basketbalstad en beleving van Nederland met een schitterende hal. Ook is hier uitstekende en kritische pers. Ik meen het, omdat Donar groot genoeg is om het serieus te benaderen. In zo'n omgeving werk je graag, want dat betekent ook dat je werk serieus wordt genomen.'

'Wauw!'

'Ik ben ongelofelijk trots dat ik in een rijtje van coaches sta, waar ik vroeger naar gekeken zou hebben en van gedacht had van: Wauw! Ik heb dat vijf jaar achter elkaar gedaan en dat vervult me met heel veel trots eigenlijk.'

Gevoel voor Groningen

Zijn verbondenheid met de stad Groningen is door de jaren heen ook wel gegroeid, ondanks dat hij altijd op een eilandje in Friesland is blijven wonen. 'Jawel, het eerste jaar moest ik nog wel een beetje zoeken, maar dat heb ik eigenlijk wel altijd in een nieuwe omgeving, maar in de jaren daarna ging dat steeds beter. En dat ik me ook wel heel erg op mijn plaats voel in het noorden.'

Concerten Oosterpoort

'Ik weet de weg, dat vind ik altijd zo leuk als je ergens gecoacht hebt, dat je dan een nieuwe plek leert kennen. De seizoenen waren te druk dat ik heel erg veel in de stad ben geweest. Ik ben wel vaak naar concerten geweest in de Oosterpoort, maar dat ik nou echt kan zeggen dat ik de stad supergoed heb leren kennen… Ik ging wel vaak op advies van Hans Besselink (red. teammanager) ergens eten.'

Toekomst

Over de toekomst heeft Braal nog niet heel veel nagedacht. 'Ik zit zo in elkaar. Ik heb dit afgewacht. Ik wist natuurlijk dat we dit gesprek zouden hebben. Begin februari is er wel belangstelling geweest vanuit het buitenland, maar daar ben ik toen helemaal niet op ingegaan, omdat ik me volledig wilde focussen op Donar. En ik zit zo in elkaar: één voor één.'

'Ik ga niet halverwege bezig met allerlei mogelijkheden, want ik heb er ook een ontzettende hekel aan als spelers dat doen, om in een seizoen al bezig te zijn met volgend seizoen. Daar kan ik absoluut niet tegen, dus daarom doe ik het zelf ook niet.'

Sabbatical?

Het liefst is Braal ook volgend seizoen weer ergens coach. 'Uiteraard, want ik ben een basketbalcoach. Een sabbatical? Dit voelt al als een sabbatical joh, Ik zit al weer zo lang thuis', lacht Braal. 'Mensen denken wel eens dat ik mijn carrière zo uitstippel, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.'

'Hartverwarmend'

Tot slot laat Braal weten dat hij voldoende steun heeft gehad sinds het nieuws naar buiten kwam dinsdag. 'Ik heb zo veel mensen, en ook van mijn vorige clubs, die dan een berichtje sturen. Ook hoe de staf reageert en hoe die er bij betrokken zijn. Dat is wel heel hartverwarmend.'

'Gelukkig zijn de mensen, met wie ik heel direct heb gewerkt, dus mijn hele staf, allemaal zo betrokken. Dat geeft wel het gevoel van: Hey, we hebben iets goeds gehad en we waren een team. Dat vervult me ook wel met veel vreugde. Als mensen met wie je werkt in elk geval niet zeggen: Blij dat hij weg is, die eikel. Dan is er iets goeds geweest, dus dat is mooi.'

Lees ook:

- Coach Erik Braal vertrekt na vijf jaar bij Donar